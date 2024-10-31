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İstanbul'da NARKOÇELİK operasyonu! 3 ton 515 kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen NARKOÇELİK-44 operasyonunda 3 ton 515 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 uyuşturucu madde imalatçısının da yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:22 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:38
İstanbul’da NARKOÇELİK operasyonu! 3 ton 515 kg metamfetamin ele geçirildi

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-44" operasyonunda, 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarına yer verdi.

İstanbul'da NARKOÇELİK operasyonu!

Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını ve çalışmaların artarak süreceğini belirten Yerlikaya, "Narkoçelik-44" operasyonunun Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Operasyonda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, ayrıca 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu ve 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

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