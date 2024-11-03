Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi ilk kez konuştu!

Narin'i çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf eden ve ardından tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar konuştu. Kardeş Bahtiyar, "Bu süreçte 17'sinde her şey ortaya çıkacak. Her kim yapmışsa cezasını çeksin, abim yapmışsa o çeksin" dedi.

'ÖLDÜREN ONLARDIR'

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi a Haber'deki açıklamalarına şöyle devam etti, "Ellerinde delilleri varsa ağabeyimi suçlasınlar ama ağabeyimi paralarıyla mı suçlayacaklar? Abim suçu itiraf ettiği için avukat tutmadık. İtiraf etmiş ama ağabeyim diyor ki ben öldürmedim öldüren onlardır. Ali Rıza Güran, Salim Güran'ın büyük amcası. Komşu köyde bir kişiyle konuşmuş. 'Onlara söyle Nevzat Bahtiyar'a söylesin bu suçu kendisi üstlensin, ben öldürmüşüm desin köyde toprak ve para vereceğiz desin' ifadelerini kullanmış. Biz böyle şeylere muhtaç değiliz."

HTS KAYITLARI AMCAYI YALANLADI

Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi. Olay günü bir aracın saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğu belirtildi.