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Ankara'da FETÖ firarisi eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski komiser, Ankara'da yakalandı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:22 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:22
Ankara’da FETÖ firarisi eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski komiser, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıldır firari olarak aranan eski komiser B.U'nun Etimesgut ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. saklandığı gizli bölmede yakalandı.

B.U'nun işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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