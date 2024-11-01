Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu (Tavkim.com tr ekran görüntüsü) "BİZ GÜRAN AİLESİ İLE KARDEŞ GİBİYDİK" V. Bahtiyar şu ifadeleri kullandı: "Biz Güran ailesi ile kardeş gibiydik, aile gibiydik birbirimizi severdik sayardık. Benim ağabeyim bu cinayetin kurbanı oldu. Salim Güran ağabeyimi iyi tanıdığı için bu cinayete abime işlemeye çalışıyor. Herhangi bir delil, bir kanıt varsa devlete teslim etsin devlet gerekeni yapacak. Her şey ortada.m Arif Güran'ın elinde delil varsa, kanıt varsa savcılığı versin. Devletimiz her şeyi ortaya döktü. Bi bilgisi varsa devlete versin devlet gerekeni yapsın."

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu (Tavkim.com tr ekran görüntüsü)

CEZAEVİNDE NE KONUŞTULAR?



Cezaevindeki abisi Nevzat Bahtiyar'ı ziyaret ettiğini de söyleyen V. Bahtiyar, "İfadesinde ne söylediyse onu konuşuyor. Herhangi bir ekstra konuşması yok. "Salim Güran beni çağırdı Arif'in evine. Gittiğimizde zaten dört kapı kapalıydı, bir kapı açıktı. Beraber girdik içeri, cenaze yerdeydi" dedi" ifadelerini kullandı.



Sözlerinin devamında V. Bahtiyar, "Abimin çocukları zaten gurbetteydi. Zaten İbrahim Bahtiyar işe geldiği zaman 2 gece üst üste Arif Güran'ın evindeydi. En son gece abimin yakalandığı gece saat 3'de jandarma tarafından abimin oğlu İbrahim Bahtiyar, Baran Güran ile beraber onların evinde yatıyordu. Saat 3'de jandarma oradan çıkarıp bize teslim etti" dedi.