Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Sanıklar, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Sanıklar, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU!
Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR'IN KARDEŞİ A HABER'E KONUŞTU
Öte yandan Narin Güran cinayetinden itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu. "Salim Güran'ın amcası ağabeyimin suçu üstlenmesini istedi" diyen V. Bahtiyar, "Abim öldürdüyse cezasını çeksin" ifadelerini kullandı.
"BİZ GÜRAN AİLESİ İLE KARDEŞ GİBİYDİK"
V. Bahtiyar şu ifadeleri kullandı:
"Biz Güran ailesi ile kardeş gibiydik, aile gibiydik birbirimizi severdik sayardık. Benim ağabeyim bu cinayetin kurbanı oldu. Salim Güran ağabeyimi iyi tanıdığı için bu cinayete abime işlemeye çalışıyor. Herhangi bir delil, bir kanıt varsa devlete teslim etsin devlet gerekeni yapacak. Her şey ortada.m Arif Güran'ın elinde delil varsa, kanıt varsa savcılığı versin. Devletimiz her şeyi ortaya döktü. Bi bilgisi varsa devlete versin devlet gerekeni yapsın."
CEZAEVİNDE NE KONUŞTULAR?
Cezaevindeki abisi Nevzat Bahtiyar'ı ziyaret ettiğini de söyleyen V. Bahtiyar, "İfadesinde ne söylediyse onu konuşuyor. Herhangi bir ekstra konuşması yok. "Salim Güran beni çağırdı Arif'in evine. Gittiğimizde zaten dört kapı kapalıydı, bir kapı açıktı. Beraber girdik içeri, cenaze yerdeydi" dedi" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında V. Bahtiyar, "Abimin çocukları zaten gurbetteydi. Zaten İbrahim Bahtiyar işe geldiği zaman 2 gece üst üste Arif Güran'ın evindeydi. En son gece abimin yakalandığı gece saat 3'de jandarma tarafından abimin oğlu İbrahim Bahtiyar, Baran Güran ile beraber onların evinde yatıyordu. Saat 3'de jandarma oradan çıkarıp bize teslim etti" dedi.