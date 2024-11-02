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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Cibuti'de kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı için Cibuti’ye gitti. Fidan, burada Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf ve Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile görüştü.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 22:39 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Cibuti’de kritik temaslar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere Cibuti'ye gitti. Fidan, ziyareti kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ve Moritanyalı mevkidaşı Merzuk (Fotoğraf: AA) Bakan Fidan ve Moritanyalı mevkidaşı Merzuk (Fotoğraf: AA)

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın konferans çerçevesinde Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile de görüştüğü bildirildi.

Hakan Fidan ve Moussa Faki Mahamat ( Fotoğraf: AA)Hakan Fidan ve Moussa Faki Mahamat ( Fotoğraf: AA)

Ayrıca Fidan, Cibuti'deki temasları sırasında Afrika Birliği Komisyon Başkanı Moussa Faki Mahamat ile de görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Cibuti'de kritik temaslar

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