SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İsviçre sonunda uyandı! Flaş PKK raporu: Gizli terör faaliyeti yürütüyor!

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın sık sık eylem düzenlediği İsviçre’nin sonunda aklı başına gelmiş. İsviçre Federal İstihbarat Servisi, "İsviçre'nin Güvenliği 2024" başlıklı raporunda, "PKK, İsviçre'de, başka yerlerde olduğu gibi gizlice para topluyor, propaganda yapıyor ve eğitim kampları düzenliyor." ifadeleri kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:54 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:54
İsviçre sonunda uyandı! Flaş PKK raporu: Gizli terör faaliyeti yürütüyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, "İsviçre'nin Güvenliği 2024" başlıklı son durum raporunu yayımladı. Raporda, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekildi.

Raporda, "PKK, İsviçre'de, başka yerlerde olduğu gibi gizlice para topluyor, propaganda yapıyor ve eğitim kampları düzenliyor." ifadeleri kullanıldı.

PKK'nın gençlere terör örgütü propagandası yaptığı bildirilen raporda, örgütün seçtiği kişileri gelecekte "Türk ordusuna karşı" savaştırmak üzere yanına çektiği de aktarıldı.

İsviçre'de PKK'lı Sakine Cansız festivali!

Raporda, PKK yanlısı sözde kültür derneklerinin yeni gelen "Kürt mültecileri" yanına çekerek onları PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı belirtildi.

"PKK, zaman zaman şiddet yanlısı sol görüşlü aşırılıkçı grupların üyeleriyle işbirliği yapıyor." ifadelerinin kullanıldığı raporda, terör örgütü PKK'nın gizli faaliyetlerinin devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

⁠CAMİLER GİBİ TÜRK MİSYONLARI VE KURUMLARI, POTANSİYEL PKK HEDEFLERİDİR

Raporda, "Lokaller ve camiler gibi Türk misyon ve kurumları, PKK'nın potansiyel hedefleridir." denildi.

İsviçre'de kalleş provokasyon: "Kill Erdogan"

İsviçre'deki güvenlik durumunun her yıl daha da kötüye gittiği de raporda vurgulandı.

Küresel güç ilişkilerinin yeni bir düzene geçişi nedeniyle tehlikeli ve değişken bir dönemin yaşandığı belirtilen raporda, bunun ne kadar süreceğinin de belirsiz olduğu bildirildi.

Avrupa ve çevresinde çok sayıda ve eş zamanlı krizin yanı sıra silahlı çatışmaların yaşandığı yoğun bir kutuplaşmış ortamın oluştuğuna vurgu yapılan raporda, "İsviçre birkaç yıl öncesine kıyasla önemli ölçüde daha az güvenli." denildi.

Terör yandaşları kudurdu

Raporda, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "sonu görünmeyen bir yıpratma savaşına" dönüştüğü belirtildi.

Rusya'nın savaşı sürdürmeye kararlı olduğu ifade edilen raporda, ABD ve Avrupa için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hayati yardımı sağlamanın politik olarak daha da zorlaştığı, bunun da zamanın şu anda Rusya'nın lehine işlediği anlamına geldiği kaydedildi.

Raporda, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarından bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların Orta Doğu için büyük "şok dalgalarına" sebep olduğu kaydedilirken, İsrail'in Ekim 2024'ten bu yana Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılarını yoğunlaştırdığı, İran'a ve bölgesel stratejisine meydan okuduğu belirtildi.

Terör yandaşları kudurdu

"İSVİÇRE'YE YÖNELİK EN BÜYÜK CASUSLUK TEHDİDİ RUS İSTİHBARAT SERVİSLERİNDEN GELİYOR"

İsviçre'ye yönelik şu anda en büyük casusluk tehdidinin Rus istihbarat servislerinden geldiğinin altı çizilen raporda, Çin istihbarat servislerinden kaynaklanan tehdidin de yüksek olduğuna işaret edildi.

Türkiye'den İsviçre'ye 'PKK' ayarı

Çok sayıda servisin, İsviçre'de ikametgah olarak bilinen gizli üsler bulundurduğuna dikkat çekilen raporda, bunların genellikle diplomatik misyonlarda faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Raporda, İsviçre'deki terör tehdidinin yüksek kalmayı sürdürdüğü ve 2024'te daha da belirgin hale geldiği kaydedildi.

Şiddet yanlısı aşırı sağcı ve solcu grupların faaliyetlerine normal olarak devam ettiği vurgulanan raporda, bu grupların oluşturduğu tehdidin yüksek bir seviyede sabitlendiği belirtildi.

PKKnın üst aklı talimat verdi! YPGliler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Baselde Kill Erdoğan provokasyonuPKKnın üst aklı talimat verdi! YPGliler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Baselde Kill Erdoğan provokasyonu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi
Türkiye öncülüğünde flaş adım! 52 ülke ve uluslararası kuruluşlardan BMGK’ya mektup: İsrail’e silah sevkiyatını durdurun
CHP’deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel’den kriz yok hamlesi
SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun ’Özel’ hedefi
CHP’li belediyelerdeki işçiler greve gitti! İstanbul’da 90 esintileri Kartal’da çöp dağları oluştu: Nefes alamıyoruz, mikrop soluyoruz
3 Kasım 2002! AK Parti’nin iktidara gelişinin üzerinden 22 yıl geçti! Başkan Erdoğan liderliğinde zaferlerle dolu yolculuk!
MEMURA EN AZ 43 BİN 686 TL | Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Yeni anketle tüm hesaplar değişti! Polis, öğretmen, hemşire, doktor...
Efsane Kasım indirimleri kabusunuz olmasın! Ticaret Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Ödeme yaparken buna dikkat
Emekliye 2024’te maaş farkı: Belirsizlik kalktı dilekçe için doğru zaman! Bu yıl neden avantajlı? Maaş hesabında neler kullanılıyor?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Soğuk, yağmur, kar geliyor! Pastırma sıcaklarını bu sene unutun
EMEKLİYE-MEMURA DENGELEME ZAMMI! 4 aylık veri belli oluyor: SSK, Bağ-Kur 2025 maaş zammı %20 mi olacak?
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
Mütefekkir Sadık Albayrak ’Son Devir Osmanlı Uleması’nı anlattı! Yeniden uyanışın öncüsü Erdoğan... Çocuklarımla bu uzun yolda yanındayım
SON DAKİKA