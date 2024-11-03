Türkiye öncülüğünde flaş adım! 52 ülke ve uluslararası kuruluşlardan BMGK’ya mektup: İsrail’e silah sevkiyatını durdurun

Son dakika haberleri... Türkiye 'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluş, BM Güvenlik Konseyi 'nden, İsrail 'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)



BAKAN FİDAN: BM'YE İLLETTİK



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız. Bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilettik" dedi.



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