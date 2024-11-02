Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Battalgazi (Malatya)
Tarih: 2024-11-03
Saat: 01:58:30 TSİ
Enlem: 38.15222 N
Boylam: 38.585 E
Derinlik: 10.52 km
Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
3 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-11-03 01:58:30
|38.15222
|38.585
|10.52
|MW
|4.2
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2024-11-03 01:16:49
|39.3725
|26.26667
|7.04
|ML
|1.1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.49 km] Ayvacık (Çanakkale)
|Detay
|2024-11-03 01:07:20
|37.90778
|29.44
|11.19
|ML
|2.0
|Çal (Denizli)
|Detay
|2024-11-03 01:02:29
|38.07139
|36.65889
|7.0
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-11-03 00:56:29
|38.04194
|37.57139
|7.0
|ML
|1.0
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-11-03 00:38:58
|38.99083
|28.11889
|7.0
|ML
|1.0
|Akhisar (Manisa)
|Detay
|2024-11-03 00:38:26
|38.12444
|37.25389
|7.04
|ML
|1.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-11-03 00:20:35
|38.13
|38.52333
|4.6
|ML
|1.4
|Sincik (Adıyaman)