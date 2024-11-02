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AFAD açıkladı: Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 02:09 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 02:25
AFAD açıkladı: Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Battalgazi (Malatya)
Tarih: 2024-11-03
Saat: 01:58:30 TSİ
Enlem: 38.15222 N
Boylam: 38.585 E
Derinlik: 10.52 km

Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

3 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-11-03 01:58:30 38.15222 38.585 10.52 MW 4.2 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-11-03 01:16:49 39.3725 26.26667 7.04 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.49 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-11-03 01:07:20 37.90778 29.44 11.19 ML 2.0 Çal (Denizli) Detay
2024-11-03 01:02:29 38.07139 36.65889 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-03 00:56:29 38.04194 37.57139 7.0 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-03 00:38:58 38.99083 28.11889 7.0 ML 1.0 Akhisar (Manisa) Detay
2024-11-03 00:38:26 38.12444 37.25389 7.04 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-03 00:20:35 38.13 38.52333 4.6 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)

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