Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak

Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Gürandan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi

NÜFUS ARTIŞ HIZINDAKİ DÜŞÜŞ ALARM VERİCİ

Tarihin en düşük seviyesinde TÜİK'e göre doğurganlık oranı 1,51 seviyesine düştü. Dünya da yaşlanıyor Türkiye de yaşlanıyor. Yaşlanan nüfus ülkeler adına ciddi risk teşkil ediyor. Bazı ülkeler demografi bakanlığı kurdu. Bazı ülkelerde kreşlerin huzur evine çevirmeye başlandığı söyleniyor. Böyle giderse nüfusumuz 2100'de 54 milyona düşecek

Bakan Göktaş: Doğurganlık hızının düşmesi gelecek için endişe veriyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TÜİK verileri alarm verici. Doğurganlık hızının düşmesi gelecek için endişe veriyor. Aile odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz

AİLE BİREYLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIĞI

Alkol, sigara, madde bağımlılığından da tehlikeli. Aile içi iletişim çok azaldı. Çocuk sosyal medya olmazsa kendini yalnız hissediyor. TÜİK'e göre çocukların internet kullanımı yüzde 91'e çıkmış durumda.

"SOSYAL RİSK HARİTASI" NEDİR?

Hizmetlerimizin temeli ailenin korunması ve güçlendirilmesi var. Amacımız şiddet vakaları gerçekleşmeden önlemek. Önleyici tedbirler açısından bu çok önemli. Doğru zamanda doğru müdahale yapılırsa sonuç alınır.

"AİLE REHBERİ SİSTEMİ" NEDİR?

e-Devlet, merkezler ile alo 183 ve 144 hatları devrede. İstiyoruz ki her ailenin bir aile rehberi olsun. Amaç güçlü aile güçlü toplum. Bizim amacımız güçlü aile güçlü toplum

AİLE VE GENÇLİK FONU: GENÇLERE MÜJDE

İki yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve sıfır faizli 150 bin TL veriyoruz. 13 bin 477 çiftimiz başvurdu, 5 bin çiftimiz yararlandı bugüne kadar. 750 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Daha çok gencimiz yararlansın diye kriterleri genişlettik.