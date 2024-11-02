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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Narin Güran davasına ilişkin konuşan Bakan Göktaş,"Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 12:19 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 12:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Göktaş'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Sosyal medyada şiddet çocukları çok etkiliyor. Şiddetin sosyal medya ile yaygınlaştığını görüyoruz. Sosyal medya temsilcileriyle çocukları korumak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Şiddet toplumsal infiale sebep oluyor. Şiddet siyaset üstü küresel bir sorun.

Bakan Göktaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu (A Haber)Bakan Göktaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu (A Haber)

DİZİ FİLMLERİNDEKİ ŞİDDET SAHNELERİ
Yapımlarda şiddet unsuru normalleştiriliyor. Dijital oyunlarda şiddet çok yaygın. Şiddetin her türlüsü çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor.

KADINA ŞİDDETE SİYASET ÜSTÜ BİR KONU
Şiddeti izleme ve önleme merkezleri ile mücadele ediyoruz. Bir vaka bile bizim için fazla bir vaka. Devlet olarak amasız ve fakatsız tavrımız çok net. Şiddetin kök nedenlerini araştırıyoruz. Tekrarının nasıl önleneceği araştırılıyor. Kadına şiddet siyaset üstü bir konu. Türkiye olarak güçlü bir yasal altyapıya sahibiz.

NARİN'İN DAVASI TÜRKİYE'NİN DAVASI
Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak.

Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Gürandan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesiNarin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Gürandan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI
Bin 200'den fazla kadın kooperatifini hayata geçirdik. Kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların eşit haklara sahip olmalarını hedefliyoruz.

NÜFUS ARTIŞ HIZINDAKİ DÜŞÜŞ ALARM VERİCİ
Tarihin en düşük seviyesinde TÜİK'e göre doğurganlık oranı 1,51 seviyesine düştü. Dünya da yaşlanıyor Türkiye de yaşlanıyor. Yaşlanan nüfus ülkeler adına ciddi risk teşkil ediyor. Bazı ülkeler demografi bakanlığı kurdu. Bazı ülkelerde kreşlerin huzur evine çevirmeye başlandığı söyleniyor. Böyle giderse nüfusumuz 2100'de 54 milyona düşecek

Bakan Göktaş: Doğurganlık hızının düşmesi gelecek için endişe veriyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Bakan Göktaş: Doğurganlık hızının düşmesi gelecek için endişe veriyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TÜİK verileri alarm verici. Doğurganlık hızının düşmesi gelecek için endişe veriyor. Aile odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz

AİLE BİREYLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIĞI
Alkol, sigara, madde bağımlılığından da tehlikeli. Aile içi iletişim çok azaldı. Çocuk sosyal medya olmazsa kendini yalnız hissediyor. TÜİK'e göre çocukların internet kullanımı yüzde 91'e çıkmış durumda.

"SOSYAL RİSK HARİTASI" NEDİR?
Hizmetlerimizin temeli ailenin korunması ve güçlendirilmesi var. Amacımız şiddet vakaları gerçekleşmeden önlemek. Önleyici tedbirler açısından bu çok önemli. Doğru zamanda doğru müdahale yapılırsa sonuç alınır.

"AİLE REHBERİ SİSTEMİ" NEDİR?
e-Devlet, merkezler ile alo 183 ve 144 hatları devrede. İstiyoruz ki her ailenin bir aile rehberi olsun. Amaç güçlü aile güçlü toplum. Bizim amacımız güçlü aile güçlü toplum

AİLE VE GENÇLİK FONU: GENÇLERE MÜJDE
İki yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve sıfır faizli 150 bin TL veriyoruz. 13 bin 477 çiftimiz başvurdu, 5 bin çiftimiz yararlandı bugüne kadar. 750 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Daha çok gencimiz yararlansın diye kriterleri genişlettik.

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