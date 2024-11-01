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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialara çok net açıklamada bulundu. " Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır" diyen Bakan Bolat, "İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur" dedi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:18 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:40
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye’nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialara çok net açıklamada bulundu. "Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır" diyen Bakan Bolat, "İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan A Haber'de önemli açıklamalar

Bakan Bolat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hükümetimiz, İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail'den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Diğer taraftan, 2 Mayıs 2024 tarihindeki Kararımızda belirttiğimiz üzere, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'yi kapsayan yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın isteği üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde ihracata, ancak "Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu" Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'yla resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanmış olup; mezkur malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır. Nitekim 2022 yılında yaklaşık 7,7 milyar dolar yıllık toplam ithalatı, 6 milyona yakın nüfusu bulunan Filistin, her yıl dolaylı ya da doğrudan ithalatının yaklaşık %25'ini ülkemizden yapmaktadır. 2024 yılında Filistin'e yönelik ihracatımız istatistik sisteminde artık kendi kodu ile giriş yapılmaya başlanmış ve daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde artık Filistin'in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır (AA)

Kurulan ve zaman içerisinde güçlendirilen Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizmasında, her bir sevkiyat için Filistinli ithalatçılar, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığına başvurmakta ve sevkiyata ilişkin mutabık kalınan bilgilerin elektronik ortamda Bakanlığımız koordinasyonunda teyitleşilmesi sonrasında, sevkiyatlara ilişkin tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır (AA)

Bu kapsamda, ihracat beyannamelerinde gideceği ülke Filistin olarak beyan edilen sevkiyatlarda da, Filistinli ithalatçı firmalar öncelikle Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığına başvurmakta;
Bu başvurunun uygun bulunması durumunda Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teyit mektubu ülkemiz elektronik teyit kanalına ulaştırılmaktadır.

Söz konusu bildirim konusu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerince tesciline, ancak iletilen teyit mektubunun hem bu süreç içerisinde gerçekleşmiş olması, hem de ürünler ile ilgili değerlendirmelerin yapılması akabinde onaylanması halinde izin verilmektedir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır (AA)

Ülkemize, Filistin'den yapılan ithalatlarda ise; Filistinli ihracatçıların ülkemize yönelik ihracat başvurusunun, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması durumunda, ülkemize iletmesi sonrasında ve geldiği ülke olarak Filistin olduğunun tevsiki onaylanmaktadır. Ayrıca, Filistin'e Serbest Bölgeler ve antrepolardan yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri de, aynı elektronik onay mekanizması kapsamındaki teyitleşme sonrasında tamamlanabilmektedir. Ülkemiz bu mekanizma ile mazlum Filistin Halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin'in bu haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecektir.

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