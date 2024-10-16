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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. AHaber CANLI YAYIN Bolat'ın açıklamalarından satır başları: MALATYA'DAKİ DEPREM

Bugün meydana gelen 5.9'luk deprem ne kadar kritik bir coğrafyada olduğumuzu yine bize gösterdi. Hükumetimiz 6 Şubat depreminden bugüne, depremden etkilenen vilayetlerin yeniden imarı, sosyal hayatın yeniden başlaması gibi birçok konuda önemli bir çalışmanın içinde. 200 bine yakın konut hak sahibine teslim edilecek. Bugünkü depremde can kaybı olmaması çok sevindirici. Yenilenen konutlar, sağlam şekilde yapılan yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan A Haber'de önemli açıklamalar (Ekran görüntüsü) TÜKETİCİYİ ALDATANA AF YOK

Ticaret Bakanlığımız bünyesinde iç ticaretten sorumlu birimlerimiz var. Fahiş fiyat, stokçuluk gibi alanları takip eder. Tüketicileri aldatmaya yönelik reklamları inceleyen, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri gibi durumları inceleyen bir birimimiz de var. Reklam Kurulu ise aldatıcı reklamlarla uğraşır. Reklam Kurulu 2024 yılı içinde bin 542 dosyada aldatıcı reklam bulgularını tespit ederek 200 milyon Türk lirasının üzerinde idari ceza ve reklama erişim yasağı getirdi. Cezaların 10 kat artırılması söz konusu.