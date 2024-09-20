CHP İsrail’in kayığına bindi! Siyonist verilerle sistematik yalan... Tek amaçları Türkiye’nin Filistin çabalarını sekteye uğratmak

Terör devleti İsrail , ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 binden fazla Filistin li şehadet şerbeti içti, 85 bin Filistinli yaralandı. Türkiye sürecin başından bu yana mazlum Filistin halkının yanında durup siyonist terörün karşısında konumlandı. İsrail'le diplomatik ilişkiler kesildi, kapsamlı ve etkili bir ambargo uygulandı.

CHP ʺİsrail'le ticaretʺ yalanına kurumsal olarak sahip çıktı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) "TÜRKİYE İSRAİL'LE TİCARETE DEVAM EDİYOR" YALANI Ancak birtakım kirli odaklar " Türkiye İsrail 'le ticarete devam ediyor" yalanını sistematik hale getirip dezenformasyon yaydı. CHP ise kurumsal olarak bu kirli yalana sahip çıkıp deyim yerindeyse İsrail'in kayığına bindi. CHP SİYONİST VERİLERLE İSTİKAMET TAYİN EDİYOR Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari faaliyetlerini askıya alması gerçeğini ıskalayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İsrailli kaynakların yalan ve çarpıtma amaçlı açıklamalarını baz aldı. Demir , "İsrail İstatistik Enstitüsü'ne göre Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapıldı" iftirasını attı.

Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'ye yalanlama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





Kasıtlı ve sistematik dezenformasyon kampanyası sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti.



"CHP İSRAİL'İN MENFAATİNE HİZMET EDİYOR"



Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, "Sadece İsrail'in menfaatlerine hizmet ediyorlar" diyerek CHP'ye tepki gösterdi.



Uysan, "Bu yalan ve iftira korosunun amacı, Türkiye'nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir" dedi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:



Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Başkan yardımcısının, "İsrail İstatistik Kurumu'nun" sözde verilerine atıf yaparak, İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin açıklamalarını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettik.

İsrail zulmü altında Filistin, Gazze ve Batı Şeria'da 41.000 kişinin şehit olduğu, Lübnan'da daha iki gün önce onlarca kişinin can verdiği ve binlerce kişinin yaralandığı bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türk halkı cansiperane bir şekilde Filistin halkı ile birlikte mücadele ederken, dünyada İsrail ile tüm ticareti durdurmuş tek ülke Türkiye iken, yapılan bu mesnetsiz ve İsrail makamları ile işbirliği yaparak yalan ve çarpıtma amaçlı açıklamaların, Filistin davası ve Filistinlilerin menfaatleri ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Sadece İsrail'in menfaatlerine hizmet ediyorlar.