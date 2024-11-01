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SON DAKİKA | Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı

Bir sokak röportajında terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen ve mahkemeye çıkarılan provokatör Ali Çeven tutukladı.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 21:22 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:05
SON DAKİKA | Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı

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Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör "silahlı örgüt propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

SOKAK ORTASINDA PKK PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Provokatör Ali Çeven, "Ya bizi olduğumuz gibi tanıyacaklar ya da onlardan olmadığımızı kabul etmiş olacaklar. İki seçenekleri var. Bize dayattıkları her şeyin adı Türk. Ya ben Türk değilim. Tüm Türk eksenli kavramları kaldırın, Anadolu yapın" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

DEM Partili olduğu öğrenilen şahsın suç kaydı kabarık çıktı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair 20; "Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılama" suçundan 4 suç kaydının olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Bu sabah İstanbul'da evinde gözaltına alınan terörist provokatör Ali Çeven, "silahlı örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan provokatör Ali Çeven için tutuklama kararı alındı.

Terörist Ali ÇevenTerörist Ali Çeven

KİM BU PROVOKATÖR ÇEVEN?

Sokak ortasında PKK provokasyonu yapan ve suç kaydı kabarık çıkan Ali Çeven isimli provokatörü yakında tanıyalım.

Provokatör Çeven'in daha önce etkileşim uğruna sosyal medya hesaplarından "Türkçü pozları" çektiği görülürken, daha sonra ise para ve etkileşim için sözde "Kürtçülük" ayakları çekmeye başlıyor. Sosyal medyaya düşen bir videosunda ise sakal bırakıp "mele-hoca" gibi takıldığı ortaya çıktı.

"Bizim Kürtleri uyandırma bilinçlendirme çalışmalarımız" diyerek provokasyonun dibini kazıyan Çeven'in kadınlara sarkıntılık yaptığı da ortaya çıktı.

Kürd Öncüleri Derneği adında uyduruk bir dernekte başkan olduğu iddia edilen Çeven'in sosyal medya hesabı üzerinden de sık sık bölücü faaliyetler yürüttüğü ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından, sözde "Ortak ölçümüz Kürdistan ve Kürdistan milletinin menfaatleridir!." diyen vatansız hain, Diyarbakır merkezli bir vakıfa dönüşerek bölücü faaliyetlerini oradan yürüteceklerine dair paylaşımları ortaya çıktı.

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