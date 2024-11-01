PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonu: 25 kişi tutuklandı! CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın danışmanı da aralarında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasadışı bahis ve örgüt soruşturmasında 35 kişi gözaltına alınırken, 25 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın danışmanı C. H. A.'nın da olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 19:17 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 19:17
Fethiye’de yasa dışı bahis operasyonu: 25 kişi tutuklandı! CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın danışmanı da aralarında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli olarak 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonu: 25 kişi tutuklandı (DHA)Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonu: 25 kişi tutuklandı (DHA)

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan ve elde edilen yaklaşık 55 milyon TL parayı, kripto para borsalarına gönderip haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonu: 25 kişi tutuklandı (DHA)Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonu: 25 kişi tutuklandı (DHA)

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli olarak İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma' ve 'Yasa dışı bahis' suçları nedeniyle 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından salıverilirken, diğer 32'si adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

CHP İL BAŞKANI DA İŞİN İÇİNDE!

Sabaht'ta yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın danışmanı C. H. A.'nın da olduğu öğrenildi. Şüpheli C.H.A.'nın yerel seçimlerde CHP'li Alim Karaca'nın başarısı için ön taraflarda çalıştığı öğrenildi.

HP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın danışmanı C. H. A. (Sabah)HP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın danışmanı C. H. A. (Sabah)

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonun çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

CHP/DEMli Ahmet Özerin tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemedeCHP/DEMli Ahmet Özerin tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
Terör suçundan tutuklanan Ahmet Özerin evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı | Böyle gözaltına alındıTerör suçundan tutuklanan Ahmet Özerin evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı | Böyle gözaltına alındı
CHP/DEMli Ahmet Özerin tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemedeCHP/DEMli Ahmet Özerin tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’de! Cezaevi ziyaretinde ne konuştular?
GİB vergi yüzsüzleri listesini açıkladı! İşte ilk 100’deki en fazla vergi borcu olanlar | Cem Uzan, FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ve CHP’li belediyeler...
Silahsız sürecin önündeki en büyük engel! Kandil’in Apo maskesi düşüyor! DEM nereye savrulacak?
Donald Trump mı Kamala Harris mi? O eyalet tüm sonuçları belirleyecek! İngiliz resmen geliyor dedi
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İstanbul’a kar geliyor
Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri
Dr. Esra Albayrak Katar’da dijitalleşme ve ailenin dönüşümünü anlattı: Aile aklı yeniden işlevsel hale getirilmeli
İstihbarat dünyasının gizemli araçları: MİT o cihazları paylaştı! FETÖ’cü alçakların fişek kovanı...
Victor Osimhen’den transfer mesajı! Dünya devleri için en ideal tercih
ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler
Galatasaray’ın rakibi Tottenham zorda! Dev maç öncesi son durum
Burdur’da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! Bu akşam bir yarışmacı milyonluk soruya ilerleyecek!
SON DAKİKA