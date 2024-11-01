Fethiye’de yasa dışı bahis operasyonu: 25 kişi tutuklandı! CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın danışmanı da aralarında

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



CHP İL BAŞKANI DA İŞİN İÇİNDE!



Sabaht'ta yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın danışmanı C. H. A.'nın da olduğu öğrenildi. Şüpheli C.H.A.'nın yerel seçimlerde CHP'li Alim Karaca'nın başarısı için ön taraflarda çalıştığı öğrenildi.