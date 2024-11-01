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CHP Kartal'ı çöpe teslim etti! Belediyenin işi esnafa kaldı

CHP'li belediyeler, 90'lı yılları hatırlatan çöp dağlarıyla yeniden gündemde. Kartal Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı alarak temizlik hizmetlerini durdurdu. Üç gündür süren grev nedeniyle ilçe genelinde çöp yığınları oluşurken yollar kötü koku nedeniyle yürünemez hale geldi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 20:01 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 20:30
CHP Kartal’ı çöpe teslim etti! Belediyenin işi esnafa kaldı

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CHP'li belediyeler, 90'lı yılları hatırlatan çöp dağlarıyla yeniden gündemde. Kartal Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı aldı. Çarşamba gününden itibaren temizlik hizmetlerini durduran işçiler, 3 gündür süren iş bırakma eylemi sonucunda ilçe genelinde çöp yığınlarının oluşmasına neden oldu.

Kartal Belediyesi ile işçilerin örgütlü olduğu Genel İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler grev kararı aldı.

Bir süredir Kartal Belediyesi ile işçilerin örgütlü olduğu Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülüyordu. Ancak Kartal Belediyesi'nin işçilerin taleplerine yanıt vermemesi üzerine işçiler grev kararı aldı. Uyarı amacıyla belediye binasına asılan grev kararı, işçilerin beklentilerini karşılamadı ve herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Kartal Belediyesi, işçilerin taleplerine ve grev kararına karşı olumlu bir adım atmadığı için işçiler grevi uygulamaya koydu. Grev nedeniyle çöpler toplanmazken 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle yollar çöp yığınlarıyla dolup taştı. Vatandaşlar, yayılan kötü koku nedeniyle yolda yürümekte zorluk çekti.

BELEDİYENİN İŞİ ESNAFA KALDI

Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakması sonucu bazı mahallelerdeki konteynerlerin etrafında çöpler birikti.

Esnaf Taşkın Taş, dün kurulan semt pazarını kendilerinin temizlediğini belirterek, "Pazarcıların çöplerini poşetledik. İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz." dedi.

CHP Kartal'ı çöpe teslim etti! Belediyenin işi esnafa kaldı

Mahalle sakini Emre Bulu ise "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.

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