Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin’in dosyadan el çektirildiği iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanlığı kaynakları tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, fodaş medyanın yalanı kısa sürede söndürülürken, şu ifadelere yer verildi:

"Savcının görevden alınması söz konusu değil. Ana soruşturma tamamlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve davası açıldı. Büyükçekmece Başsavcılığı'nda dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması zaten devam ediyor.

Bu soruşturmada savcıyı tehdit eden şüpheli de yer aldığı için soruşturmayı başka bir Cumhuriyet Savcısı yürütüyor. Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil."

CHP'Lİ YÜCEL'İN YALANI ELİNDE PATLADI

Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Devletin savcısını açıkça hedef haline getirirken Yenidoğan çetesinin çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'in de elindeki dosyadan el çektirildiği yalanını ortaya attı. CHP'li Deniz Yücel'in yalanı kısa sürede Adalet Bakanı tarafından çürütüldü.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN SKANDAL PAYLAŞIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Av. Deniz Yücel, skandal yalanı ortaya atmıştı:

"Bu ülkede Akın Gürlek gibi bir savcı olursan, iktidar nezdinde "makbul" savcı olursun her makamın kapısı sana sonuna kadar açılır ve hızla yükselirsin. Aldığın ölüm tehditlerine rağmen, #Yenidoğan çetesi gibi bir katiller sürüsünü deşifre eder, AKR ile temaslı bir çeteyi çökertirsen o dosyayı jet hızıyla senden alırlar. Yeni doğan bebekleri öldürecek kadar her yerinden organize kötülük fışkıran #bebekkatili bu çetenin cesurca üzerine giderek çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'i yasal olmayan bir gerekçeyle neden soruşturmadan aldınız @yilmaztunc? Konum: halktv.com.tr Dosyayı istediğiniz gibi sonuçlandırmak istiyorsanız Akın Gürlek'e gönderin. O halleder..."