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İzmir'de toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife

İzmir'de toplu taşıma ücretlerine UKOME’nin toplantısından ardından zam geldi. Alınan karara göre toplu taşımaya yapılan yüzde 17 zamla birlikte tam bilet 17.50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7.5 TL olan öğrenci biletleri ise 8.78 TL oldu.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:50
İzmir’de toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife

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İzmir'de UKOME'nin 31 Ekim'de yaptıği toplantısından toplu ulaşımına zam kararı çıktı. Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edilirken zamlı tarifenin 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

İzmir'de ulaşıma yüzde 17 zam!

UKOME'nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi geldi. Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edildi.

İzmir'in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL'den 20 TL'ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

SUYA YÜZDE 45 ZAM YAPILMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU geçtiğimiz haziran ayında da içme suyuna yüzde 45 oranında zam yapmıştı.

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