İzmir’de toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife

İzmir'de UKOME'nin 31 Ekim'de yaptıği toplantısından toplu ulaşımına zam kararı çıktı. Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edilirken zamlı tarifenin 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

UKOME'nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi geldi. Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edildi.

İzmir'in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL'den 20 TL'ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

SUYA YÜZDE 45 ZAM YAPILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU geçtiğimiz haziran ayında da içme suyuna yüzde 45 oranında zam yapmıştı.