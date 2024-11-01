Ticaret Bakanı Ömer Bolat’dan önemli değerlendirme: AB ile görüşmelere hazırız

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan "2024 Türkiye Raporu"nun ekonomi ve ticarete ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

Bolat, Türkiye'nin oldukça gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olmasının, rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle baş etme kapasitesi anlamında iyi bir hazırlık seviyesinin bulunmasının ve AB'ye ekonomik entegrasyonun yüksek olmasının raporda teyit edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Raporda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde güçlendirildiğine atıf yapıldığını belirten Bolat, Gümrük Birliği kapsamındaki sorunların çözülmesi anlamında ilerleme kaydedildiği ve bu yöndeki adımların devam etmesi gerektiğinin ifade edilmiş olmasının son dönemde kurulan yapıcı diyaloğun pozitif sonuçlarının yansıması olduğunu vurguladı.



"AB İLE GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi öncesinde mevcut ticari sorunların üstesinden gelme ve daha derin bir işbirliği tesis etmek üzere kurulan ve ilk toplantısını Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile temmuz ayında Brüksel'de gerçekleştirdikleri "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu"nun, karşılıklı işbirliğinin öne çıkan unsurlarından biri olarak raporda yer almasının önemine dikkati çekti.

AB'nin son dönemde güçlenen teknik ve üst düzey diyaloga atıf yapmasının da önemli olduğunu belirten Bolat, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun, karşılaşılan ticari sorunların güçlendirilmiş işbirliği anlayışıyla ele alındığı ve sorunların çözümü yönünde karşılıklı yol haritası çizildiği bir platform olarak raporda yer almasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.