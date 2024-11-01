Esenyurt’ta korku dolu anlar! Otomobil sürücüsü tırın altında kaldı

Esenyurt'da Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı tıra 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı.



Otomobil sürücüsü, tırın altında kalan araçta sıkıştı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.