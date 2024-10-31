Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! Dilruba Kayserilioğlu’nun cezası belli oldu

İzmir 'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Kayserilioğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle 62 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Kayserilioğlu, bugünkü duruşmaya avukatlarıyla katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın vekili Avukat Hüseyin Aydın da duruşmada yer aldı. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrarlayarak iddianamede istenilen cezayı talep etti.

Dilruba Kayserilioğlu

"SUÇUN UNSURLARI OLUŞMUŞTUR"

Duruşmada söz alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, TCK'nın 299'uncu maddesine dikkat çekerken fikir özgürlüğünün sınırsız olmadığını ifade ederek, "2016 yılında Cumhurbaşkanına karşı gerçekleştirilen darbe eyleminin mağduru olan Cumhurbaşkanı için söz konusu sözler ağır bir ifadedir. Ayrıca Cumhurbaşkanını fail konumuna da getirmektedir, sanığın kullandığı ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aşikardır, suçun unsurları oluşmuştur, sanığın cezalandırılmasını; ayrıca eylemin sokak ortasında gerçekleştirilmiş oluşu ve sosyal medyada paylaşılmış oluşu göz önüne alındığında; sanık hakkında aleniyet hükümlerinin de uygulanmasını talep ederiz" dedi.

ELEŞTİRİ HAKKINI SAVUNDU

Duruşmada Dilruba Kayserilioğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ile kendini güvende hissetmediğini ve hayvan beslediği için konuştuğunu söyledi. Ayrıca Kayserilioğlu, eleştiri hakkının olduğunu savundu.

Duruşma da söz alan Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.