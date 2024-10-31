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Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Kayserilioğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 19:02 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 19:14
Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! Dilruba Kayserilioğlu’nun cezası belli oldu

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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Kayserilioğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Dilruba Kayserilioğlu Dilruba Kayserilioğlu

DURUŞMAYA AVUKATLARIYLA GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle 62 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Kayserilioğlu, bugünkü duruşmaya avukatlarıyla katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Avukat Hüseyin Aydın da duruşmada yer aldı. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrarlayarak iddianamede istenilen cezayı talep etti.

Dilruba Kayserilioğlu Dilruba Kayserilioğlu

"SUÇUN UNSURLARI OLUŞMUŞTUR"

Duruşmada söz alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, TCK'nın 299'uncu maddesine dikkat çekerken fikir özgürlüğünün sınırsız olmadığını ifade ederek, "2016 yılında Cumhurbaşkanına karşı gerçekleştirilen darbe eyleminin mağduru olan Cumhurbaşkanı için söz konusu sözler ağır bir ifadedir. Ayrıca Cumhurbaşkanını fail konumuna da getirmektedir, sanığın kullandığı ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aşikardır, suçun unsurları oluşmuştur, sanığın cezalandırılmasını; ayrıca eylemin sokak ortasında gerçekleştirilmiş oluşu ve sosyal medyada paylaşılmış oluşu göz önüne alındığında; sanık hakkında aleniyet hükümlerinin de uygulanmasını talep ederiz" dedi.

ELEŞTİRİ HAKKINI SAVUNDU

Duruşmada Dilruba Kayserilioğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ile kendini güvende hissetmediğini ve hayvan beslediği için konuştuğunu söyledi. Ayrıca Kayserilioğlu, eleştiri hakkının olduğunu savundu.
Duruşma da söz alan Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Dilruba Kayserilioğlu Dilruba Kayserilioğlu

CEZASI BELLİ OLDU!

Dilruba Kayserilioğlu'na TCK'nın 299/1 maddesinden "Cumhurbaşkanına karşı hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.
Suçun alenen işlenmesi nedeniyle 1/6 arttırım yapılarak TCK'nın 299/2 maddesi gereği 1 yıl 2 ay hapis cezasına çıkarıldı.

Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki etkisi nedeniyle TCK 62/1 maddesi gereği 1/6 oranında indirim uygulanarak hapis cezası 11 ay 20 güne düşürüldü, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Dilruba Kayserilioğlu duruşma sonrası açıklama yaptı (DHA)Dilruba Kayserilioğlu duruşma sonrası açıklama yaptı (DHA)

"DEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Dilruba Kayserilioğlu, "İfade özgürlüğü kapsamında konuştum. Bütün dediklerimin arkasındayım. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Söylediğim hiçbir şey için pişman değilim. Dediklerimin arkasındayım" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız da, "İstinafa gideceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" diye konuştu.

Dilruba Kayserilioğlu Dilruba Kayserilioğlu

NE OLMUŞTU?

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi.

İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun "Hakaret" suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu, 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu, TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle 3 Eylül'de İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu oluşmadığından beraatine karar verdi. "Halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, bu eylem basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Dilruba Kayserilioğluna Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla davaDilruba Kayserilioğluna Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava
Dilruba Kayserilioğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava

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