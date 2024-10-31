İstanbul’dan Edirne’ye uzanan sahte para şebekesi çökertildi! Yüzlerce euroyu piyasaya süreceklerdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da üretilen sahte madeni avroları Edirne'de piyasaya sürdüğü iddia edilen bir şebekeye operasyon düzenledi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte 2 avro madeni paraların dolaşıma girdiğini tespit etti.

947 sahte 2 avro madeni para ele geçirildi (Fotoğraf: AA)

947 ADET SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlenirken düzenlenen operasyonda, sahte 2 avro madeni paraların yanı sıra 947 adet sahte para, para boyutlarına göre basma kalıbı olarak değerlendirilen 61 metal kalıp, avro şekilleri olan metal plakalar, 1050 farklı boyutta içi boş halkalar, 200 farklı boyutta göbek, 1 lazer kesim cihazı, 1 kompresörlü pres makinesi, 1 metal delme matkabı ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

947 sahte 2 avro madeni para ele geçirildi (Fotoğraf: AA)

Ayrıca, operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve 16 tablet uyuşturucu madde de bulundu.

947 sahte 2 avro madeni para ele geçirildi (Fotoğraf: AA)

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

İstanbul'dan Edirne'ye getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü ev hapsi cezasına çarptırıldı ve 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

947 sahte 2 avro madeni para ele geçirildi (Fotoğraf: AA)