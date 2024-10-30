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Neçirvan Barzani: Ankara’daki (TUSAŞ) terörist saldırı mevcut sürecin baltalanması amacıyla yapıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK’nın IKBY için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Türkiye’deki barış sürecini sabote etmeye çalışanlara müsaade edilmemelidir.” mesajını verdi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 20:39 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 20:39
Neçirvan Barzani: Ankara’daki TUSAŞ terörist saldırı mevcut sürecin baltalanması amacıyla yapıldı

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Erbil'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın henüz ortadan kalkmadığını ve Irak için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Barzani, DEAŞ'ın Şii, Sünni ve Kürt ayrımı yapmadığını, bu nedenle terörle mücadelede dış desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bölgesel istikrar konusuna da değinen Barzani, "Bölge olarak istikrar faktörü olmak istiyoruz. Türkiye ile 12 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. İran ile de sorunları çözdük" açıklamasında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani (Fotoğraf: AA)Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani (Fotoğraf: AA)

"TÜRKİYE'YE PETROL İHRACATI KONUSUNDA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durmasının Irak'a 15 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayan Barzani, konunun siyasi değil, ekonomik bir mesele olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Barzani, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'ye petrol ihracatı konusunda teşekkür ediyoruz. Türkiye bundan bir kazanç elde etmedi, kar için de yapmadı. Bunu, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne destek amacıyla yaptı." diye konuştu.

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı (Takvim.com.tr)TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı (Takvim.com.tr)

PKK BİZİM İÇİN DE BÜYÜK BİR SORUN

Terör örgütü PKK'nın kendileri için de büyük bir sorun olduğunu ifade eden Barzani, "PKK, Kürdistan Bölgesi'nin kurum ve kuruluşlarına hiç saygı duymuyor. PKK bir çözümün olmasını istiyorsa bu eylemlerini terk etmelidir." mesajını verdi.

Eli kanlı terör örgüt tarafından Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının barış sürecini baltalamak için yağıldığını söyleyen Barzani şu ifadeleri kullandı:

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı (Takvim.com.tr)TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı (Takvim.com.tr)

"TUSAŞ SALDIRISI MEVCUT SÜRECİN BALTALANMASI AMACIYLA YAPILDI"

"Ankara'daki (TUSAŞ) terörist saldırı mevcut sürecin baltalanması amacıyla yapıldı. Türkiye'deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir. Türkiye'deki barış sürecinin sonuca ulaşmasından büyük mutluluk duyarız. Çözüm sadece Türkiye için değil tüm bölgeye katkı sağlar.

Başkan Erdoğan ile Barzani (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan ile Barzani (Fotoğraf: AA)

BARZANİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Kürt meselesinde ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Barzani, "daha önce 'Kürdüm' demek çok zordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erbil ziyareti nedeniyle teşekkür ediyoruz ve bu IKBY olarak istikrar faktörü olmak istediğimizi ispatlayan bir ziyaretti." dedi.

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