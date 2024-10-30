İslam dünyasına Gazze ve Lübnan çağrısı yapan Erdoğan, "Şehit olan çocuklara borcumuz var. Kardeşlerimizi yalnız ve çaresiz bırakamayız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki soykırımı "İnsanlığın tükenişi" olarak tanımlayan Erdoğan, "Yüreğim parçalanarak şu gerçeği açıklamak zorundayız. Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Gazzeli müminler Bedr'in aslanları gibi direniyor" sözleriyle İslam dünyasındaki suskunluğa tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı (AA)



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Programın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmaya, 54 ülkeden 94 yarışmacının katıldığını, ön elemede 35 ülkeden 41 yarışmacının finale kaldığını, finalin Şanlıurfa'da yapıldığını aktaran Erdoğan, bu programda iki farklı kategoride dereceye girenlere ödüllerinin verileceğini söyledi. Erdoğan, dereceye girenlerin yanı sıra yarışmaya katılan 94 yarışmacının da her birini tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Hazreti Muhammed'in bir hadisinde "Kur'an-ı ezberleyip okuyan kişi Allah katında seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an-ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye iki kat ecir vardır." dediğini, bir başka hadisinde "Kur'an-ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an-ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an-ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." ifadeleriyle Kur'an öğrencilerini müjdelediğini anlattı.

Erdoğan, "Zümer suresinde sözlerin en güzeli olarak tarif edilen Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, öğrenen, öğreten, hatmeden, hıfzeden ve hayatının her safhasını tatbik eden müminler olmayı Mevla bizlere nasip eylesin. Rabb'im sizlerden de razı olsun, ecrinizi artırsın diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ZORLU BİR SÜRECİ HEP BİRLİKTE TECRÜBE EDİYORUZ"

İslam aleminin bugün geçmişte hiç olmadığı kadar derin bir sarsıntıdan, çetin bir sınavdan, adeta bir varlık yokluk imtihanından geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Kitabullah'a sımsıkı tutunmamız, Allah'ın ipine dört elle sarılmamız, peygamber efendimizin sünnetini kendimize rehber edinmemiz gereken zorlu bir süreci hep birlikte tecrübe ediyoruz." dedi.