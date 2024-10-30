Prof. Dr. Ahmet Özer kimdir, nereli, neden gözaltına alındı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Oğuzhan Bingöl’ün biyografisi

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl 'ü atadığını duyurdu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından atanan Bingöl, yerel yönetim alanında önemli bir göreve gelmiş oldu. Oğuzhan Bingöl'ün hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler, kamuoyunda gündem oluşturdu.

Oğuzhan Bingöl (Takvim Fotoğraf Arşivi)

OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?

Oğuzhan Bingöl, 1979 Yılında Erzurum'da doğdu. İlk Öğrenimini Erzurum'da Ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat'ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı'na atandı. Dargeçit'te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı. Oğuzhan BİNGÖL, 2011 yılında Diyarbakır-Bismil İlçe Kaymakamlığı'na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı'na atandı.

05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü. 10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan BİNGÖL 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı. Hatay Vali Yardımcılığıgörevinde bulunmuştur.

Oğuzhan Bingöl (Takvim Fotoğraf Arşivi)

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet ÖZER 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü ve 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. 1980'de Van Eğitim Enstitüsünü, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü birincilikle ve bir dönem erken bitirdi ve aynı üniversitede Sosyoloji Bölümünde yan dal yaptı.

Hacettepe Üniversitesinde Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere iki mastır yaptı. Ahmet Özer, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesinde "GAP'ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları" çalışması ile Sosyoloji Doktoru unvanını aldı; mastır ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı.1980'li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa'da bulunan GAP Projesi'nde uzman sosyolog olarak çalıştı. Merkezi Diyarbakır'da olan GAP Belediyeler Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirdi, Genel Sekreterliğini ve Yönetim Kurulu üyeliğini yedi yıl yürüttü.