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Prof. Dr. Ahmet Özer kimdir, nereli, neden gözaltına alındı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Oğuzhan Bingöl'ün biyografisi

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Oğuzhan Bingöl, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan atama ile gündeme geldi. Beşiktaş Kaymakamı olarak görevine devam eden Bingöl'ün atanması, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından gerçekleşti. Bu gelişme, Oğuzhan Bingöl hakkında pek çok soruyu gündeme getirdi. Peki, Oğuzhan Bingöl kimdir? İşte kariyeri ve hayatına dair detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 21:46 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 21:46
Prof. Dr. Ahmet Özer kimdir, nereli, neden gözaltına alındı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Oğuzhan Bingöl’ün biyografisi

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İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü atadığını duyurdu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından atanan Bingöl, yerel yönetim alanında önemli bir göreve gelmiş oldu. Oğuzhan Bingöl'ün hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler, kamuoyunda gündem oluşturdu.

Oğuzhan Bingöl (Takvim Fotoğraf Arşivi)Oğuzhan Bingöl (Takvim Fotoğraf Arşivi)

OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?

Oğuzhan Bingöl, 1979 Yılında Erzurum'da doğdu. İlk Öğrenimini Erzurum'da Ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat'ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı'na atandı. Dargeçit'te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı. Oğuzhan BİNGÖL, 2011 yılında Diyarbakır-Bismil İlçe Kaymakamlığı'na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı'na atandı.

05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü. 10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan BİNGÖL 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı. Hatay Vali Yardımcılığıgörevinde bulunmuştur.

Oğuzhan Bingöl (Takvim Fotoğraf Arşivi)Oğuzhan Bingöl (Takvim Fotoğraf Arşivi)

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet ÖZER 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü ve 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. 1980'de Van Eğitim Enstitüsünü, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü birincilikle ve bir dönem erken bitirdi ve aynı üniversitede Sosyoloji Bölümünde yan dal yaptı.

Hacettepe Üniversitesinde Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere iki mastır yaptı. Ahmet Özer, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesinde "GAP'ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları" çalışması ile Sosyoloji Doktoru unvanını aldı; mastır ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı.1980'li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa'da bulunan GAP Projesi'nde uzman sosyolog olarak çalıştı. Merkezi Diyarbakır'da olan GAP Belediyeler Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirdi, Genel Sekreterliğini ve Yönetim Kurulu üyeliğini yedi yıl yürüttü.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)

1999 yılında "Osmanlıdan Cumhuriyete Siyasal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme" tezi ile Mersin Üniversitesinde Siyaset Bilimi Doçenti oldu. 2009 yılında ABD'de yaptığı araştırma sonucu yazdığı "11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme" taktim tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesinde profesör oldu.

Yerel, ulusal ve uluslararası gazetelerde, dergilerde araştırmaları, köşe yazıları ve makaleleri yayınlandı. Birçok ulusal ve uluslararası toplantı tertipledi, kongre ve sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını yaptı. Bugüne kadar yayınlanmış 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi, 350 civarında bildirisi ve dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor.

Ahmet Özer (Takvim Fotoğraf Arşivi )Ahmet Özer (Takvim Fotoğraf Arşivi )

NE OLDU?

Esenyurt Belediyesi'ne Kayyum Atandı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Özer İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü kayyum olarak atadı.

Terör Soruşturmasının Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğünü tespit etti. Soruşturma kapsamında, Özer'in terör örgütü tarafından sözde özerklik projesinde görevlendirildiği ve PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçunu işlediğine dair kuvvetli delillere ulaşıldığı ifade edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Özer'in iletişim dinlenmesi tedbiriyle elde edilen konuşma dökümleri, banka hesap hareketleri ve terör örgütü yöneticileriyle süreklilik arz eden bağlantıları incelendi. Özer'in, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve Kuzey Irak'taki yönetici kadrosuna ulaştırılan örgütsel dokümanlarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)

Soruşturmanın Seyri

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde, iş yerinde ve aracında arama yapıldı. Arama işlemleri sırasında polis ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın yargı süreciyle ilgili olarak, "Yargı en doğru kararı verecektir" dedi ve sürecin beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kamuoyuna Bilgilendirme

Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, Özer'in terör örgütüyle olan bağlantıları ve suçlamalara dair detayların araştırılmasına devam edileceği belirtilerek, "Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur" denildi.

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