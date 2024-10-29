Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden Cumhuriyet’in 101. yılı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 101. yılına kavuşmanın heyecanı ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Mayası birlikte yoğrulan aziz milletimizin, emperyalist güçlere geçit vermeyerek istiklal ve istikbalimiz için verdiği kahramanca mücadele sonrası kurulan Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınara dönüşmüştür. Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş, ecdadımızın bizlere emaneti olan ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi, demokrasi standartlarının daha da yükseltilmesi, milletin refahı ve huzuru için çalıştıklarını belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerini hayata geçirmek, adalet ve hukuk başta olmak üzere Türkiye'yi her alanda daha da güçlendirmek için adımlarını kararlılıkla attıklarını bildirdi.