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Antalya'da deprem meydana geldi!

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Demre ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İşte depreme ilişkin son durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 20:07 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 20:30
Antalya’da deprem meydana geldi!

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29 Ekim 2024 saat 19:43:34 itibarıyla Akdeniz'de, Demre (Antalya) açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada depreme ilişkin şu detaylara yer verildi:

Deprem büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya) Tarih:2024-10-29 Saat:19:43:34 TSİ Enlem:33.80667 N Boylam:30.25583 E Derinlik:7.6 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-10-29 19:43:3433.8066730.255837.6MW4.0Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya)Detay

2024-10-29 19:34:5137.6594435.954177.0ML1.3Kozan (Adana)Detay

2024-10-29 19:19:4238.2536138.778895.3ML1.4Pütürge (Malatya)Detay

2024-10-29 19:09:5139.3958326.285837.0ML1.6Ege Denizi - [11.46 km] Ayvacık (Çanakkale)Detay

2024-10-29 18:47:3836.8516728.415837.04ML2.1Akdeniz - [12.13 km] Köyceğiz (Muğla)Detay

2024-10-29 18:29:0838.1936139.386678.8ML1.1Çüngüş (Diyarbakır)Detay

2024-10-29 18:10:3538.8426.4463911.0ML1.8Ege Denizi - [19.68 km] Karaburun (İzmir)Detay

2024-10-29 18:09:2737.8743.428067.0ML2.1Gürpınar (Van)Detay

2024-10-29 17:56:2539.3002826.879176.86ML1.5Ayvalık (Balıkesir)

KANDİLLİ RASATHANESİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.10.29 20:01:26 38.2612 28.2143 9.3 -.- 1.5 -.- PINARBASI-KIRAZ (IZMIR) İlksel 2024.10.29 19:43:32 33.7102 29.9518 5.0 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel 2024.10.29 19:09:50 39.4000 26.2312 8.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2024.10.29 18:47:38 36.8752 28.3900 7.8 -.- 2.4 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2024.10.29 18:10:35 38.8765 26.4332 7.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2024.10.29 18:09:26 37.9238 43.5830 5.0 -.- 2.3 -.- KILICTUTAN-GURPINAR (VAN) İlksel 2024.10.29 17:56:25 39.2657 26.7960 14.2 -.- 1.5 -.- CAKMAK-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel 2024.10.29 17:38:22 37.7240 26.9545 17.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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