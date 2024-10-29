Bebek katili PKK’yı yöneten üst akıldan yeni hain plan: Eylemleri metropole taşıyın | Kandil-İsrail görüşmesi

TUSAŞtaki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusyadayken bu saldırının olması tesadüf değil KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST TÜRKİYE'YE GİRDİ

İstihbarat birimlerinin bu raporu da TUSAŞ'a yapılan eylemle netlik kazanırken, örgütün Türkiye içinde eylem yapma çabasına girdiği, TUSAŞ saldırısını yapan iki teröristin yanı sıra Kırmızı ve Gri kategori de aranan teröristleri de Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı.

TUSAŞ'a saldırı (Takvim Foto Arşiv) Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş ile gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Günay'ın da eylem hazırlığında olduğu, istihbarat birimlerinin sıkı takibiyle harekete geçemeden etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

Takvim Foto Arşiv GÜVENLİK GÜÇLERİNE KIRMIZI ALARM

Türkiye'nin terörün bitirilmesi amacıyla atacağı bütün adımların örgüt ve arkasındaki güçler tarafından engellenme ve sekteye uğratılması çabası karşısında güvenlik güçleri daha fazla dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Özellikle sınır bölgelerinde görev yapan birimler kırmızı alarm seviyesine geçirildi.

Takvim Foto Arşiv İSRAİL DETAYI

Tüm bu yaşananların yanı sıra Gazze'de insanlık suçu işleyerek tarihi bir soykırım yapan İsrail rejimi ise, Gazze'nin yanında olan Türkiye'ye karşı PKK'yı kışkırtma ve destek verme çabasından olduğu da istihbarat raporlarına yansıdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Örgütün yeni strateji belirlemesinde etkili olan İsrail rejimi, Suriye'ye özel ekip gönderip, Süleymaniye'de Kandil elebaşıları ile görüşmüştü. Türkiye'nin hava ve kara operasyonları sonrası terör cephesine verilen zararla ilgili Türk tarafına karşı PKK'nın tazminat davaları açılmasını sağlamayı planlayan İsrail yönetimi PKK'ya "süreci şahsi davalarla başlatalım ardından terör devletini tanıyarak kurumsal davaları geçeriz" mesajı yollamıştı.

TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj Sözde Rojava Özerk Yönetimi bünyesinde bir komisyon oluşturan İsrail, Tel Aviv'den giden 8 kişilik ekiple birlikte Türkiye'nin vurduğu terör kampları, enerji hatları, iletişim-haberleşme üsleri, petrol tesisleri ve benzer alanlara ilişkin 50 sayfalık bir ön rapor hazırlamıştı. Bir dizi sahte delil ve ifadelerin de yer aldığı rapor PKK'nın sivil ayağındaki aktif isimlerden Bessam Said İshak tarafından ABD'ye götürülmüştü.