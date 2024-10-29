Bebek katili PKK’yı yöneten üst akıldan yeni hain plan: Eylemleri metropole taşıyın | Kandil-İsrail görüşmesi

PKK/PYD terör örgütünün kontrolünü ele alan ABD ve İsrail, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürecin PKK'nın bitirilmesiyle ilgili tarihi fırsat nitelendirmesi yapmasının ardından örgüte yeni yol haritası çizme çabasına soktu. Bilindiği gibi, kırsalda hareket edemeyen, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla da sınır ötesinde lider kadrosunda ağır kayıplar veren PKK/PYD'ye Türkiye'nin atacağı adımları ve yapacağı hamlelerin sekteye uğratılması amacıyla yeni eylemler yapma talimatı verildi.
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MAŞASI OLDUKLARI ÜLKELERDEN YENİ TALİMAT
İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre, PKK/PYD'ye Kuzey Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine karşı yapılacak eylemlerin yetersiz olacağı, eylemlerin Türkiye içine taşınması için rota çizildiği belirtildi. PKK elebaşlarının uşağı olduğu ülkelerden aldığı talimatları örgüte aktardığı belirtildi.
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Örgütün, teröristlere Türkiye dışında yapılan eylemlerin artık yetersiz olduğu, bunun bir aşama daha ileriye taşınması gerektiğini, eylemlerin yurt içine taşınması talimatı verdiği öğrenildi. Örgütün bu hedefini sözde PKK'nın özel kuvvetler birimine de aktardığı, TUSAŞ'ta eylem yapan teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in de örgütün yayın organı ANF'de eylem öncesi yaptığı röportajda bu talimatları aldığı görüldü.