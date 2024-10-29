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Bebek katili PKK’yı yöneten üst akıldan yeni hain plan: Eylemleri metropole taşıyın | Kandil-İsrail görüşmesi

Türkiye’nin terör örgütü PKK’yı bitirmedeki kararlı hamleleri örgütü yöneten üst aklı rahatsız etti. Teröre üst üste indirilen darbelerin ardından karanlık güç, PKK’ya metropollerde eylem yapma talimatı verdi. Bunun en son örneği ise TUSAŞ’a yapılan alçak saldırı. PKK’nın strateji değişikliği istihbarat raporlarına yansırken Süleymaniye’deki Kandil ve İsrail ekibinin görüşmesi de rapora yansıdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 14:56 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 15:14
Bebek katili PKK’yı yöneten üst akıldan yeni hain plan: Eylemleri metropole taşıyın | Kandil-İsrail görüşmesi

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PKK/PYD terör örgütünün kontrolünü ele alan ABD ve İsrail, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürecin PKK'nın bitirilmesiyle ilgili tarihi fırsat nitelendirmesi yapmasının ardından örgüte yeni yol haritası çizme çabasına soktu. Bilindiği gibi, kırsalda hareket edemeyen, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla da sınır ötesinde lider kadrosunda ağır kayıplar veren PKK/PYD'ye Türkiye'nin atacağı adımları ve yapacağı hamlelerin sekteye uğratılması amacıyla yeni eylemler yapma talimatı verildi.

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MAŞASI OLDUKLARI ÜLKELERDEN YENİ TALİMAT
İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre, PKK/PYD'ye Kuzey Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine karşı yapılacak eylemlerin yetersiz olacağı, eylemlerin Türkiye içine taşınması için rota çizildiği belirtildi. PKK elebaşlarının uşağı olduğu ülkelerden aldığı talimatları örgüte aktardığı belirtildi.

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Örgütün, teröristlere Türkiye dışında yapılan eylemlerin artık yetersiz olduğu, bunun bir aşama daha ileriye taşınması gerektiğini, eylemlerin yurt içine taşınması talimatı verdiği öğrenildi. Örgütün bu hedefini sözde PKK'nın özel kuvvetler birimine de aktardığı, TUSAŞ'ta eylem yapan teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in de örgütün yayın organı ANF'de eylem öncesi yaptığı röportajda bu talimatları aldığı görüldü.

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KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST TÜRKİYE'YE GİRDİ
İstihbarat birimlerinin bu raporu da TUSAŞ'a yapılan eylemle netlik kazanırken, örgütün Türkiye içinde eylem yapma çabasına girdiği, TUSAŞ saldırısını yapan iki teröristin yanı sıra Kırmızı ve Gri kategori de aranan teröristleri de Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı.

TUSAŞ'a saldırı (Takvim Foto Arşiv)TUSAŞ'a saldırı (Takvim Foto Arşiv)

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş ile gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Günay'ın da eylem hazırlığında olduğu, istihbarat birimlerinin sıkı takibiyle harekete geçemeden etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

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GÜVENLİK GÜÇLERİNE KIRMIZI ALARM
Türkiye'nin terörün bitirilmesi amacıyla atacağı bütün adımların örgüt ve arkasındaki güçler tarafından engellenme ve sekteye uğratılması çabası karşısında güvenlik güçleri daha fazla dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Özellikle sınır bölgelerinde görev yapan birimler kırmızı alarm seviyesine geçirildi.

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İSRAİL DETAYI
Tüm bu yaşananların yanı sıra Gazze'de insanlık suçu işleyerek tarihi bir soykırım yapan İsrail rejimi ise, Gazze'nin yanında olan Türkiye'ye karşı PKK'yı kışkırtma ve destek verme çabasından olduğu da istihbarat raporlarına yansıdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Örgütün yeni strateji belirlemesinde etkili olan İsrail rejimi, Suriye'ye özel ekip gönderip, Süleymaniye'de Kandil elebaşıları ile görüşmüştü. Türkiye'nin hava ve kara operasyonları sonrası terör cephesine verilen zararla ilgili Türk tarafına karşı PKK'nın tazminat davaları açılmasını sağlamayı planlayan İsrail yönetimi PKK'ya "süreci şahsi davalarla başlatalım ardından terör devletini tanıyarak kurumsal davaları geçeriz" mesajı yollamıştı.

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Sözde Rojava Özerk Yönetimi bünyesinde bir komisyon oluşturan İsrail, Tel Aviv'den giden 8 kişilik ekiple birlikte Türkiye'nin vurduğu terör kampları, enerji hatları, iletişim-haberleşme üsleri, petrol tesisleri ve benzer alanlara ilişkin 50 sayfalık bir ön rapor hazırlamıştı. Bir dizi sahte delil ve ifadelerin de yer aldığı rapor PKK'nın sivil ayağındaki aktif isimlerden Bessam Said İshak tarafından ABD'ye götürülmüştü.

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Bebek katili PKK’yı yöneten üst akıldan yeni hain plan: Eylemleri metropole taşıyın | Kandil-İsrail görüşmesi
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