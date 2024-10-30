İBB burs başvuru sonucu açıklandı mı? İBB 2024 burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Başvuru ekranı ve takvimi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 bin üniversite öğrencisine, 15 bin TL eğitim desteği (burs) vereceğini paylaşmıştı. Bu süreçte başvurular online olarak kabul edildi. İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi, başvuru sürecinin ardından merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte habere ilişkin detaylar...