Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar

"ÇELİK KUBBE'Yİ YAPACAĞIZ"
Türkiye'nin milli güvenliğine dair konularda adım atarken artık kimsenin icazetini aramadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tabii bununla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde İHA ve SİHA'ların yanı sıra, insansız ve otonom deniz araçlarından denizaltı platformlarına ve uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz. Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Terörist sızmaların engellenmesinden hasım unsurlardan gelebilecek taarruzların önlenmesine birçok asimetrik tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerimizin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Sistemler Sistemi, adamın nesi var? 'Kubbe' de 'Kubbe' diyor. Onların Demir Kubbe'si varsa biz de dedik 'Bizim Çelik Kubbe'miz olacak.' Çelik Kubbe'yi yapacak mıyız? Yapacağız. Onlara bakarak, 'Bizde neden yok?' demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de arttıracağız. Dosta güven aşılayan, düşmanlara korku salan bir caydırıcılığa ulaşıncaya kadar hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız."
ŞEHİT MÜHENDİS EKİCİ GÖKBEY PROJESİNDE ÇALIŞIYORDU
Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayii çalışmalarındaki öncü kuruluşu olan TUSAŞ'ın son yıllarda geliştirdiği ürünlerle sadece güvenlik birimlerinin değil, dost ve kardeş ülkelerin de kapasitesini güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "TUSAŞ'ımızın göğsümüzü kabartan projelerinin sırrı, kurumlarımız arasında giderek artan yakın iş birliği ve koordinasyondur. Kurumlarımız arası eşgüdüm ve anlayış birliği güçlendikçe, işte bugün burada olduğu gibi oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor." dedi.
Erdoğan, 2013 yılında tasarım, geliştirme ve test faaliyetleri başlayan GÖKBEY helikopteriyle ne kadar iftihar etseler az olacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Tabii GÖKBEY'in hikayesini bizim için daha anlamlı ve özel kılan, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin bu projede yer almasıdır. Merhume Zahide kardeşimiz, 2021 yılından itibaren Helikopter Alt Sistem Yerlileştirme ve Tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır. Bugün, Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim edeceğimiz GÖKBEY helikopterimizle inşallah Zahide kardeşimizle birlikte diğer şehitlerimizin de ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum."
"20 ADET GÖKBEY'İN TESLİMATI 2026 İÇİNDE TAMAMLANACAK"
GÖKBEY helikopterlerinin Jandarma Genel Komutanlığında personel taşıma, kargo, hava ambulans, arama-kurtarma ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"GÖKBEY helikopterimizin ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz. Seri üretim sözleşmesi kapsamındaki 2 adet helikopterin teslimatları da yıl sonuna kadar yapılacak. Buna ilave olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 7, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 4, Jandarma Genel Komutanlığımıza 3, Emniyet Genel Müdürlüğümüze 3, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 3 olmak üzere toplamda 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları için ilave 57 adet GÖKBEY helikopterinin seri üretimine yönelik planlamalar devam ediyor. Bununla birlikte, 2026 yılı başından sonra halihazırda Sağlık Bakanlığı için üretimi devam eden ambulans helikopterler de teslim edilecek. Önümüzdeki dönemde 100'den fazla GÖKBEY ihtiyacına yönelik tedarik planlaması sürüyor. Öte yandan, TEI firmamız tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile GÖKBEY helikopterimizin ilk uçuşu 2023'te gerçekleştirildi. 2028 yılından itibaren GÖKBEY helikopterlerimizin teslimatlarını inşallah bu motorumuzla yapacağız."
"EMPERYALİSTLERE İNAT DAHA FAZLA GELİŞTİRECEĞİZ"
"Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Alçaklara inat daha fazla üreteceğiz. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz. İçerdeki ve dışardaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar azimle, sabırla ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle teslimatı gerçekleşen ilk GÖKBEY helikopterimizin Jandarma Genel Komutanlığımız başta olmak üzere, ülkemize ve savunma sanayimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum."
Proje kapsamında görev alan Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ve TUSAŞ çalışanlarını tebrik eden Erdoğan, kalleş terör eyleminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
NOTLAR
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler ile TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunulan törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua edip Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.
Gökbey'in anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı törende, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların fotoğrafları ile "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" pankartı da yer aldı.
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından, helikopteri yakından inceledi, helikopterin gövdesine imza attı ve TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin ismini yazdı.
Anı defterini de imzalayan Erdoğan, kokpite geçti ve yetkililerden helikoptere ilişkin bilgi aldı.
Erdoğan, daha sonra, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınan GÖKBEY helikopterinin uğurlama törenine katıldı.
Törende, HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA 3 de gösteri geçişi yaptı, ardından GÖKBEY helikopterleri havalandı. GÖKBEY'in jandarma pilotu, tören alanındakilere telsizden seslenerek, "GÖKBEY sadece bir helikopter olmanın ötesinde bir ulusun hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adımdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Geçiş sırasında GÖKBEY'lere ATAK helikopterleri eşlik etti.