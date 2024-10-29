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Başkan Erdoğan'dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının PKK'nın son çırpınışları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür." dedi. Çelik Kubbe'yi yapacaklarını belirten Erdoğan, "Bunlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 20 Gökbey helikopterinin daha 2026 yılında teslim edileceğini bildirdi. Törenin ardından Başkan Erdoğan Gökbey'e imzasını attı. Erdoğan, TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:57 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 03:10
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Alçaklara inat daha fazla üreteceğiz. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz. İçerdeki ve dışardaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar azimle, sabırla ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesinde düzenlenen "T625 GÖKBEY Helikopteri Teslimat Töreni"nde konuştu.

TUSAŞ'ın, Türk savunma sanayinin nasıl badireler atlattığının, hangi zorluklarla, hangi engellerle karşılaştığının en canlı şahitlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in başlattığı sanayi hamlesinde savunma sanayisinin de bulunduğunu hatırlattı.



Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Demirağ ve Nuri Killigil gibi müteşebbislerin gayretlerinin bugün bile hayranlıkla hatırlandığını anımsatan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak bu vizyoner çabaların, içeriden ve dışarıdan birileri tarafından nasıl akamete uğratıldığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye, çok erken başladığı, ilk etapta çok önemli mesafe de aldığı bu yarıştan maalesef kopartılmıştır. Savunma sanayi alanında ülkemiz neredeyse tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dışa bağımlı olmanın sakıncalarını, hem de acı bir şekilde tecrübe ettik. Önce tehditle başlayan ardından ambargoyla devam eden süreç, ülkemiz için kendine yeten bir savunma sanayinin önemini göstermişti.

Halkımızın desteğiyle kurulan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle hayata geçen Aselsan, TUSAŞ, Havelsan, sonrasında Roketsan gibi kurumlar bu sürecin ürünleridir. Merhum Erbakan Hocamızın bu kurumların ülkemize kazandırılmasında gerçekten emsalsiz katkıları olmuştur. 1985'te rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kuruldu. 2004'teki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, milli savunma sanayimiz açısından bir dönüm noktası teşkil etti."



"SAVUNMA SANAYİSİNDE KENDİNE YETEN ÜLKE KONUMUNA GELDİK"

Bundan sonra dışarıdan hazır alımlar yerine ülkenin ihtiyacı olan ürünleri yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye, yerelden temin etmeye ağırlık verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Bunun müspet sonuçlarını da gördük ve görüyoruz. Uyguladığımız politikalarla yüzde 20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı, bugün yüzde 80'leri aştı. Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik." dedi.

Savunma sanayinin 3 bin 500'ü aşkın firma ve 90 bini aşkın çalışanıyla Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörler arasında yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, "İnsansız Hava Aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ'ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştirdi. Bakınız, daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutar, kimi zaman da bunun hesabını sorardı. Toplu iğne yapamıyorduk. Nerelerden nerelere?" ifadelerini kullandı.

Teröre karşı yürütülen mücadelede sürekli engellerle karşılaşıldığını hatırlatan Erdoğan, "Hamdolsun artık kendi geliştirdiğimiz silahları kullanarak tüm bu sorunları aştık, aşıyoruz. Artık İHA'mız var mı? Var. SİHA'mız var mı? Var. AKINCI'mız var mı? Var. KIZILELMA'mız var mı? Var oğlu var." dedi.


"ÇELİK KUBBE'Yİ YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin milli güvenliğine dair konularda adım atarken artık kimsenin icazetini aramadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii bununla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde İHA ve SİHA'ların yanı sıra, insansız ve otonom deniz araçlarından denizaltı platformlarına ve uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz. Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Terörist sızmaların engellenmesinden hasım unsurlardan gelebilecek taarruzların önlenmesine birçok asimetrik tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerimizin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Sistemler Sistemi, adamın nesi var? 'Kubbe' de 'Kubbe' diyor. Onların Demir Kubbe'si varsa biz de dedik 'Bizim Çelik Kubbe'miz olacak.' Çelik Kubbe'yi yapacak mıyız? Yapacağız. Onlara bakarak, 'Bizde neden yok?' demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de arttıracağız. Dosta güven aşılayan, düşmanlara korku salan bir caydırıcılığa ulaşıncaya kadar hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız."



ŞEHİT MÜHENDİS EKİCİ GÖKBEY PROJESİNDE ÇALIŞIYORDU

Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayii çalışmalarındaki öncü kuruluşu olan TUSAŞ'ın son yıllarda geliştirdiği ürünlerle sadece güvenlik birimlerinin değil, dost ve kardeş ülkelerin de kapasitesini güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "TUSAŞ'ımızın göğsümüzü kabartan projelerinin sırrı, kurumlarımız arasında giderek artan yakın iş birliği ve koordinasyondur. Kurumlarımız arası eşgüdüm ve anlayış birliği güçlendikçe, işte bugün burada olduğu gibi oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor." dedi.

Erdoğan, 2013 yılında tasarım, geliştirme ve test faaliyetleri başlayan GÖKBEY helikopteriyle ne kadar iftihar etseler az olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Tabii GÖKBEY'in hikayesini bizim için daha anlamlı ve özel kılan, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin bu projede yer almasıdır. Merhume Zahide kardeşimiz, 2021 yılından itibaren Helikopter Alt Sistem Yerlileştirme ve Tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır. Bugün, Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim edeceğimiz GÖKBEY helikopterimizle inşallah Zahide kardeşimizle birlikte diğer şehitlerimizin de ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum."



"20 ADET GÖKBEY'İN TESLİMATI 2026 İÇİNDE TAMAMLANACAK"

GÖKBEY helikopterlerinin Jandarma Genel Komutanlığında personel taşıma, kargo, hava ambulans, arama-kurtarma ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GÖKBEY helikopterimizin ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz. Seri üretim sözleşmesi kapsamındaki 2 adet helikopterin teslimatları da yıl sonuna kadar yapılacak. Buna ilave olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 7, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 4, Jandarma Genel Komutanlığımıza 3, Emniyet Genel Müdürlüğümüze 3, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 3 olmak üzere toplamda 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları için ilave 57 adet GÖKBEY helikopterinin seri üretimine yönelik planlamalar devam ediyor. Bununla birlikte, 2026 yılı başından sonra halihazırda Sağlık Bakanlığı için üretimi devam eden ambulans helikopterler de teslim edilecek. Önümüzdeki dönemde 100'den fazla GÖKBEY ihtiyacına yönelik tedarik planlaması sürüyor. Öte yandan, TEI firmamız tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile GÖKBEY helikopterimizin ilk uçuşu 2023'te gerçekleştirildi. 2028 yılından itibaren GÖKBEY helikopterlerimizin teslimatlarını inşallah bu motorumuzla yapacağız."


"EMPERYALİSTLERE İNAT DAHA FAZLA GELİŞTİRECEĞİZ"

"Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Alçaklara inat daha fazla üreteceğiz. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz. İçerdeki ve dışardaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar azimle, sabırla ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle teslimatı gerçekleşen ilk GÖKBEY helikopterimizin Jandarma Genel Komutanlığımız başta olmak üzere, ülkemize ve savunma sanayimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

Proje kapsamında görev alan Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ve TUSAŞ çalışanlarını tebrik eden Erdoğan, kalleş terör eyleminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



NOTLAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler ile TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunulan törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua edip Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Gökbey'in anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı törende, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların fotoğrafları ile "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" pankartı da yer aldı.

GÖKBEY'e Erdoğan imzası

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından, helikopteri yakından inceledi, helikopterin gövdesine imza attı ve TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin ismini yazdı.

Anı defterini de imzalayan Erdoğan, kokpite geçti ve yetkililerden helikoptere ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınan GÖKBEY helikopterinin uğurlama törenine katıldı.

Törende, HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA 3 de gösteri geçişi yaptı, ardından GÖKBEY helikopterleri havalandı. GÖKBEY'in jandarma pilotu, tören alanındakilere telsizden seslenerek, "GÖKBEY sadece bir helikopter olmanın ötesinde bir ulusun hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adımdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Geçiş sırasında GÖKBEY'lere ATAK helikopterleri eşlik etti.



Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile davetliler katıldı.

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