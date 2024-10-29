Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü! TOGG’dan Marmaray’a Cumhuriyet prestij eserlerle taçlandı

İGA İstanbul Havalimanı'ndan Ocak 2024 itibarıyla dünyanın 315 noktasına uçuş imkanı sağlarken tüm fazların tamamlanmasının ardından yılda 200 milyon yolcu 300'den fazla destinasyona uçuş imkânına sahip olacak.

Dünyanın en gelişmiş şehirleri arasında gösterilen ve Türkiye'nin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2018'de hizmete alındı. 42 aylık rekor bir inşaat süresi sonunda başarıyla tamamlanan havalimanı aradan geçen 5 yıllık süreçte, toplamda 250 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

Sanayide kritik teknolojik yatırımlara imza atıldı. Cumhuriyet'in ilanının ardından kalkınma adımlarının atıldığı önemli sektörlerden biri sanayi olurken, özellikle son yıllarda savunma ve uzay teknolojisinde önemli mesafe kat edildi. (AA) İSTANBUL HAVALİMANI HİZMETE ALINDI

İstanbul Havalimanı (AA)

Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi ve tek çatı altında 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binasıyla yolcularına hizmet veren ve jeopolitik konumu gereği uluslararası bir bağlantı merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı, güncel durumda ana terminal binası, üç bağımsız pist, hava kontrol kulesi ve destek tesisleriyle hizmetlerini sürdürmektedir.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NE DE KARŞI ÇIKTILAR

Cumhuriyetin yıl dönümünde kazandırılan bir başka eser ise Atatürk Kültür Merkezi oldu. 12 Nisan 1969 yılında açılan 27 Kasım 1970 tarihinde çıkan büyük yangınla neredeyse kullanılmaz hale gelen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi, onarılarak 6 Ekim 1978 tarihinde tekrar hizmete alınmıştı.

6 Kasım 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yeniden yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezinin projesini kamuoyuyla paylaştı. Çoğu ideolojik ve sudan gerekçelerle merkezin yapımına karşı çıktı. Bütün engelleme çabalarına rağmen 29 Ekim 2021 tarihinde görkemli bir açılış töreni ile hizmete alındı.