Kainat iblisi Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'de 'karanlık kurul' planı! Akıl hocaları CIA tek dertleri para... İsim isim şer heyeti
Papazlar gibi gömülen kainat iblisi Fetullah Gülen'in geberip cehenneme odun olması sonrası FETÖ'cüler başsız kalmanın paniğini yaşıyor. Örgütün ileri gelenleri 'Karanlık Kurul' diye ortaya attıkları uyduruk bir yönetim modeliyle umut aşılayarak dağılmanın önüne geçmeye çalışıyor. Akıl hocası CIA olan şer heyetinin tek derdi ise para. CIA'nin MÖZ Grubu ile (Mustafa Özcan) yakın temas halinde olduğu, oluşturulacak heyette Cevdet Türkyolu'nun da aktif rol üstleneceği gelen bilgiler arasında. Peki, karanlık heyette başka hangi isimler yer alacak? İşte detaylar...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 06:58Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 06:58