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TUSAŞ'ın intikamı! Hendek farelerine ölüm yağıyor... 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

TUSAŞ'taki kalleş saldırı sonrası PKK/YPG'li hendek farelerinin üzerine ölüm yağıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 11:26
TUSAŞ’ın intikamı! Hendek farelerine ölüm yağıyor... 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYORUZ"


Bakanlıktan, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" notuyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım (Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım (Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)


TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMI ALINIYOR

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı.

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi.

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