Suriye’nin kuzeyine operasyon! MSB paylaştı: 17 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin durmaksızın süreceğini ve bu mücadelede öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonların devam edeceğini vurguladı. Bakanlık, terörizmi kaynağında yok etme kararlılığında olduklarını belirtti.