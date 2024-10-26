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Suriye'nin kuzeyine operasyon! MSB paylaştı: 17 terörist etkisiz!

Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK'ya bir darbe daha vurdu. Operasyonlarda 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:44 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:13
Suriye’nin kuzeyine operasyon! MSB paylaştı: 17 terörist etkisiz!

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Terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a saldırısının ardından Kahraman Mehmetçiklerimiz operasyonlarına hız verdi.

MSB paylaştı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin durmaksızın süreceğini ve bu mücadelede öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonların devam edeceğini vurguladı. Bakanlık, terörizmi kaynağında yok etme kararlılığında olduklarını belirtti.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

MSB'nin X paylaşımıMSB'nin X paylaşımı

TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMI ALINIYR
Terör örgütü PKK 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı. 5 Şehit verdiğimiz saldırı sonrası Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi. 3 gün içinde 2'si üst düzey 124 terörist etkisiz hale getirildi.

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