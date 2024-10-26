Suriye’nin kuzeyine operasyon! MSB paylaştı: 17 terörist etkisiz!

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
MSB'nin X paylaşımı
TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMI ALINIYR
Terör örgütü PKK 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı. 5 Şehit verdiğimiz saldırı sonrası Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi. 3 gün içinde 2'si üst düzey 124 terörist etkisiz hale getirildi.