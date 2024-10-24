MİT’ten kırmızı listeye çizik: Sözde sorumlu Serkan Nazlier etkisiz hale getirildi

TERÖR EYLEMLERİNİN PLANLAYICISI Türkiye 'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK'lı Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)





MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT'in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.