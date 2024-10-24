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MİT'ten kırmızı listeye çizik: Sözde sorumlu Serkan Nazlier etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i operasyonla etkisiz hale getirdi. Terörist Serkan Nazlier'in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi. Adım adım izlenen PKK/KCK'lı Nazlier'e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 14:40 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 14:56
MİT’ten kırmızı listeye çizik: Sözde sorumlu Serkan Nazlier etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)


TERÖR EYLEMLERİNİN PLANLAYICISI
Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK'lı Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)


MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT'in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

MİT’ten kırmızı listeye çizik: Sözde sorumlu Serkan Nazlier etkisiz hale getirildi

PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)

Terörist Serkan Nazlier'in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi. Adım adım izlenen PKK/KCK'lı Nazlier'e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi.

MİT, 2019 yılında kurulan sözde Gever (Hakkari) Eyaleti'ndeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sefkan Amed kod Serkan Nazlier'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier terör örgütü üyeleriyle (Takvim.com.tr/Arşiv)

SEFKAN AMED KOD SERKAN NAZLİER KİMDİR?
PKK/KCK kırsal kadrolarına 2005 yılında katıldı. 2015 yılında Hakkâri/Yüksekova-Doski Vadisi'nde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında gerçekleştirilen sabotaj eyleminde birinci derece sorumlu olarak faaliyet gösterdi. 2019 yılında Irak'ta sözde Gever Eyaleti bölgesinde bulunan TSK askeri üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının planlayıcıları yönlendiricileri arasında yer aldı.

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