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Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş'ın Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:30
Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş'ın Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen "GÜRZ-19" Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen "GÜRZ-19" Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı!

Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölücü Terör Örgütü mensubuyla birlikte:
1 adet M16 tüfek,
1 adet AKİS tüfek,
5 adet (dolu) M16 şarjörü,
5 adet (dolu) AKİS şarjörü,
4 adet el bombası,
2 adet taşınır powerbank,
3 adet dürbün,
1 adet mühimmat yeleği,
1 adet sırt çantası,
1 adet termal şemsiye,
1 adet termal güneş paneli,
4 adet hilti şarj aleti,
1 adet ses kayıt cihazı,
1 adet el feneri ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Valimizi operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

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