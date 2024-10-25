Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş'ın Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen "GÜRZ-19" Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen "GÜRZ-19" Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölücü Terör Örgütü mensubuyla birlikte:
1 adet M16 tüfek,
1 adet AKİS tüfek,
5 adet (dolu) M16 şarjörü,
5 adet (dolu) AKİS şarjörü,
4 adet el bombası,
2 adet taşınır powerbank,
3 adet dürbün,
1 adet mühimmat yeleği,
1 adet sırt çantası,
1 adet termal şemsiye,
1 adet termal güneş paneli,
4 adet hilti şarj aleti,
1 adet ses kayıt cihazı,
1 adet el feneri ele geçirildi.
Operasyonu koordine eden Valimizi operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.