TUSAŞ’a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz!

MSB DUYURDU: HEM IRAK HEM SURİYE! Milli Savunma Bakanlığı'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda ise hem Irak'ta hem de Suriye'de terör örgütüne darbe vurulduğu belirtildi.

34 HEDEF 30 TERÖRİST! 24 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'den 12.50'de yapılan açıklamada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

MSB Irak'ta gerçekleştirilen operasyona ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"