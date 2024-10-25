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TUSAŞ'a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz!

TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler vurulmaya devam ediyor. MİT 120 hedefi imha ederken MSB Irak ve Suriye'de düzenlediği hava harekatında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan son açıklamada 24 Ekim'de düzenlenen hava harekatında 34 hedefin vurulduğu ve 30 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:56
TUSAŞ’a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz!

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TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası PKK/YPG'ye ait hedefler vurulmaya devam ediyor.

MİT 120 HEDEFİ VURDU
Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait toplam 120 hedefin vurulduğunu bildirdi.

TUSAŞ saldırısı sonrası teröre ağır darbe!

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Terör hedefleri böyle vuruldu. Irak Gare Cephane deposu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Terör hedefleri böyle vuruldu. Irak Gare Cephane deposu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)


Açıklamada, "MİT, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edecektir." denildi.

Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

YERLİ VE MİLLİ SİHALAR KULLANILDI
Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) 82 ve Hassas Güdüm Kiti-84 ile belirlenen hedeflerin tam isabetle yok edilmesi sağlandı. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran HGK'lar, genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor.

Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

28 km menzili bulunan HGK 84, kritik düşman hedeflerinin yüksek hassasiyette vurulmasını sağlıyor. HGK'lar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarda öncelikli tuttuğu sivillere zarar vermeme ilkesine önemli katkı sunuyor. HGK'lar Lazer Arayıcı Başlık kullanılması durumunda hareketli hedeflere karşı da etkin kullanılabiliyor.

Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Suriye Derik'teki hedef böyle vuruldu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

MSB DUYURDU: HEM IRAK HEM SURİYE!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda ise hem Irak'ta hem de Suriye'de terör örgütüne darbe vurulduğu belirtildi.

MSB duyurdu: 30 terörist etkisiz hale getirildi

34 HEDEF 30 TERÖRİST!
24 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ
MSB'den 12.50'de yapılan açıklamada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

MSB Irak'ta gerçekleştirilen operasyona ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

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