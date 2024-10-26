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İşte TUSAŞ'a yapılan alçak saldırıda yaralananların son durumu... Sağlık Bakanlığı açıkladı

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi. Açıklamada 7 yaralının durumunun stabil olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:58 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:05
İşte TUSAŞ’a yapılan alçak saldırıda yaralananların son durumu... Sağlık Bakanlığı açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

PKK'lı teröristler TUSAŞ'a saldırdı (Fotoğraf: DHA)PKK'lı teröristler TUSAŞ'a saldırdı (Fotoğraf: DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı (X)Sağlık Bakanlığı (X)

ALÇAK SALDIRIDA 5 ŞEHİT VERDİK
Terör örgütü PKK 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ'a hain bir saldırı düzenledi. Saldırıda 1'i taksici 4'ü TUSAŞ çalışanı 5 vatandaşımız şehit oldu. 22 kişi yaralandı. Saldırganlar ise etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin Rojger kod adlı Ali Örek diğerinin ise Mine Sevjin Alçiçek olduğu duyurdu.

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