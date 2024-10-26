Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar: Devletime feda olsun

Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar (AA)
Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları sahiplerinin de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesine atıfta bulunan bazı vatandaşlar, "Kanun çıkmasa da helali hoş olsun" diyerek şimdiden kredi kartı sayısı kadar 750'şer lira gönderdiğini bildirdi.
Kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediği halde "Tüm param bu kadardı" mesajıyla bağış yapanların yanında, "zekat ve sadaka" olarak gönderim yapanlar da oldu.
Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar (AA)
"SAVUNMA SANAYİSİNİ DESTEKLEMEK İÇİN KANUNA GEREK YOK"
Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gelen bağışlarda yer alan bazı mesajlar şöyle:
"- Vatan sana canım feda. Bir kurşun da benden olsun.
- Gökyüzümüzde demirden alıcı kuşlarımız, topraklarımızı koruyacak çelikten yürüyen kalelerimiz, denizlerimiz de düşmanı avlayan milli gemilerimizin olması için bağışımdır.
- Hakkınız ödenmez, karınca misali bir katre katkımız olursa ne mutlu. Savunma sanayisini desteklemek için kanuna gerek yok.
- KAAN'ıma feda olsun.
- İlelebet bağımsız Türkiye için.
- Ya istiklal ya ölüm, gereken neyse yaparız.
Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar (AA)
- Keşke imkanım olsa da daha çok versem.
- Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz.
- Devletime feda olsun. Daha yüksekleri nasip olsun inşallah."