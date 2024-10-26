Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar: Devletime feda olsun

Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar (AA)



Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları sahiplerinin de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesine atıfta bulunan bazı vatandaşlar, "Kanun çıkmasa da helali hoş olsun" diyerek şimdiden kredi kartı sayısı kadar 750'şer lira gönderdiğini bildirdi.

Kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediği halde "Tüm param bu kadardı" mesajıyla bağış yapanların yanında, "zekat ve sadaka" olarak gönderim yapanlar da oldu.