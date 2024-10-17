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Savunma fonunda flaş karar! Kredi kartından para kesilmeyecek

Kredi kartlarından Savunma Sanayi Destekleme Fonu için 750 TL'lik bir katkı payı alınmasını öngören yasa teklifine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce ertelenen yasa teklifine ilişkin AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre 2025'te gelecek teklifte kredi kartından savunma sanayi destek fonuna para kesilmesi düzenlemesi olmayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:18
Savunma fonunda flaş karar! Kredi kartından para kesilmeyecek

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Savunma Sanayi Destekleme Fonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Karttan kesinti 2025'teki teklifte de olmayacak!

Daha önce, limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından belirli bir katkı payı alınması planlanmıştı, ancak bu düzenleme 2025'e ertelendi.

Kredi kartlarından savunma payı alınmayacak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kredi kartlarından savunma payı alınmayacak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: 2025'TEKİ TEKLİFTE YER ALMAYACAK
AK Parti kaynaklarından yapılan konuya ilişkin gelen açıklamada 2025'te de bu düzenlemenin olmayacağı bildirildi.

Kredi kartlarından savunma payı alınmayacak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kredi kartlarından savunma payı alınmayacak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Yapılan açıklamaya göre, 2025'te gündeme getirilecek yeni yasa teklifinde, kredi kartı kesintisine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmayacak.

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