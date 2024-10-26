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MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edilirken, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat yer aldı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:04
MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ’ta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 157 noktaya operasyon yaparak terör örgütü PKK/YPG'ye ait bina, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı (Takvim.com.tr)MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı (Takvim.com.tr)

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etti.

MİT TUSAŞ saldırısının intikamını böyle aldı

MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı (Takvim.com.tr)MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı (Takvim.com.tr)

Bu kapsamda 23-26 Ekim tarihlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon yapıldı. Örgüte ait bina, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı (Takvim.com.tr)MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı (Takvim.com.tr)

MİT'in operasyonlarında savunma sanayisi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünlerin aktif olarak kullanıldığı, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildiği öğrenildi.

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