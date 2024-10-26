MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ’ta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 157 noktaya operasyon yaparak terör örgütü PKK/YPG'ye ait bina, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ'ta üretilen ANKA SİHA ile aldı (Takvim.com.tr) Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etti. MİT TUSAŞ saldırısının intikamını böyle aldı