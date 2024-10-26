TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli kabul

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ile platform üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu üyelerini kabul etti (AA)



Türkiye olarak bütün bir milletle, kurum ve kuruluşlarla Filistin davasının yanında olmayı bir ödev olarak kabul ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, Filistin konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin net duruşunu tüm platformlarda ifade ettiklerini vurguladı.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına başvurması ile Filistin davasında yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Kurtulmuş, özellikle bu dönemde Filistin davasına destek verenlerin sayısının artırılması, insanlık cephesinin güçlendirilmesinin temel sorumluluk olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, İslam dünyasının siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak Filistin meselesinde ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

İsrail'in en büyük gücünün İslam ülkelerinin parçalanması olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Filistin davasının zafere ulaşması için Müslümanların birliğinin tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in, Netanyahu ve çetesinin uluslararası alanda yalnızlaştırılması ve izole edilmesinin şart olduğunu ifade eden Kurtulmuş, uzun bir mücadele alanının bulunduğunu, özellikle bu süreçte Filistin dostlarının sayısının artırılmasının, siyasi farklılıkları bir yana bırakarak İslam dünyasının birliğinin sağlanmasının önem taşıdığını dile getirdi.



Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu gibi platformların hayati öneme sahip olduğunu, özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki faaliyetlerin son derece faydalı olacağını anlatarak, kamuoyunun demokratik ülkelerde doğru yönlendirilmesi ve insanların doğru bilgilendirilmesi konularında gösterilecek çabaların önemini vurguladı.