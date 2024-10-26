FETÖ’nün cenazesinde örgüt üyeleri yüzlerini gizledi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'deki karargahı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Teröristbaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium'daki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensupların taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi. Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi. Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.



FETÖ'NÜN BAŞINA DUMANLI GEÇTİ

FETÖ cenazesinin hemen ardından terör örgütü başı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen X hesabından kaçak FETÖCÜ Ekrem Dumanlı'nın örgütünü başına geçtiğini duyurdu.