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FETÖ'nün cenazesinde örgüt üyeleri yüzlerini gizledi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı olan Fetullah Gülen geberdi. Cenazeye katılan örgüt üyelerinin bir bölümü yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
FETÖ’nün cenazesinde örgüt üyeleri yüzlerini gizledi!

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'deki karargahı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Teröristbaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium'daki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensupların taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Geberen iblis başı Fetullah Gülenin cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!Geberen iblis başı Fetullah Gülenin cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
Geberen iblis başı Fetullah Gülen'in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!

Tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi. Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi. Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.

FETÖ'NÜN BAŞINA DUMANLI GEÇTİ
FETÖ cenazesinin hemen ardından terör örgütü başı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen X hesabından kaçak FETÖCÜ Ekrem Dumanlı'nın örgütünü başına geçtiğini duyurdu.

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