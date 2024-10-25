İzmir Aliağa Limanı’nda ’rüşvet’ operasyonu! 23 tutuklama

İzmir Aliağa Limanı 'nda, gemi giriş ve çıkışlarındaki eksiklikleri görmezden gelerek görevi kötüye kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik şikayetler üzerine polis çalışma başlattı. Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak üç gün önce eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ZMİR Aliağa Limanı'nda 'rüşvet' operasyonu (Fotoğraf: DHA)

4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir merkezli olarak Mardin, Manisa ve Tokat illerinde yapılan operasyonlarda, Aliağa Limanı'nda görev yapan memurlar ve acente çalışanlarının da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi.