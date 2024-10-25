İzmir Aliağa Limanı’nda ’rüşvet’ operasyonu! 23 tutuklama

İzmir Aliağa Limanı'nda, gemi giriş ve çıkışlarındaki eksiklikleri görmezden gelerek görevi kötüye kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik şikayetler üzerine polis çalışma başlattı. Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak üç gün önce eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
ZMİR Aliağa Limanı'nda 'rüşvet' operasyonu (Fotoğraf: DHA)
4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
İzmir merkezli olarak Mardin, Manisa ve Tokat illerinde yapılan operasyonlarda, Aliağa Limanı'nda görev yapan memurlar ve acente çalışanlarının da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi.
ZMİR Aliağa Limanı'nda 'rüşvet' operasyonu (Fotoğraf: DHA)
MAHKEMEYE ÇIKARILAN ŞÜPHELİLERDEN 23'Ü TUTUKLANDI
Aliağa KOM Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 33 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 1 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.