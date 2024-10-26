Oruç Reis gemisi Somali’de! 7 aylık keşif görevi başladı! Denizcilik ve enerji tarihinde büyük gurur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Mogadişu Limanı’ndaki karşılama törenine katıldı. (AA)

KARADA DA ARANACAK

Gelinen noktada bugün her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı kaplayan 3 blok için "Üretim Paylaşım Anlaşmaları" imzalandığını kaydeden Bayraktar, "Bu çerçevede Oruç Reis Gemimiz, bu anlaşma kapsamında yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare 3 boyutlu sismik arama yapacak. Yaklaşık 6 ay sürmesini planladığımız sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz. Somali'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimiz kapsamında, ülkelerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak keşifleri yapmayı, ardından mümkün olan en kısa sürede üretime başlamayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. TPAO ile Somali Petrol İdaresi arasında imzalanan yeni anlaşmanın müjdesini de veren Bayraktar, "Bu anlaşma ile Somali kara alanlarında da petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüteceğiz. Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, sadece Somali'ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır. Elbette Somali'nin gelişmesini, büyümesini istemeyenler bizlere engel olmaya çalışabilirler. Bizim burada olmamızdan rahatsız olanlar olabilir. Ancak Cumhurbaşkanı sizlerin, hükümetinizin ve Somali halkının destekleriyle, önümüze çıkarılabilecek tüm engelleri aşacağımıza inanıyorum" dedi.

PERSONEL GURURLA ÇALIŞIYOR

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, denizcilik ve enerji tarihindeki bu önemli gelişmeye dair izlenimlerini paylaştı.

Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde "Gemide bizi kaptan Yaşar Özkan karşılıyor. 20 yıldır denizlerde, işine aşık bir isim. 3 yıldır Oruç Reis'te çalışıyor ve gururla "TPAO'nun Somali görevi bana nasip oldu" diyor. Somali Proje Yöneticisi Korhan Akın, Irak'tan Venezuela'ya kadar çok geniş coğrafyada çalışmış deneyimli bir uzman. Somali hükümetinin yıllar önce yaptırdığı iki boyutlu sismik araştırma raporlarından hareketle büyük keşif için umutlu konuşuyor. "İnşallah, 2026 yılında Abdülhamid Han sondaj gemisiyle de geleceğim" diyor. Geminin tek kadın çalışanı, Ezgi Emir... Tüm sismik verilerin kalite kontrolü ondan soruluyor." diyerek şahit olduklarını anlattı.

"Öyle heyecan verici bir sahne ki" diyerek yaşadığı büyük gururu paylaşan Müderdisoğlu, köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

Somaliler bu anları "Gerçek Dostluk Şarkısı" ile adeta ölümsüzleştiriyor. "Gerçek dostluk gizlenemez, Türkler Somali tarihinin bir parçasıdır, Gerçek dostluk gizlenemez, Türkler bize destek veren bir millettir, Allah'ım, onların düşmanlarını bertaraf et. ... İşte Türkiye'nin gücü. Büyük bir onur ve heyecanla donanımı bize getirdi. ... Ve şimdi petrol çıkarılacak. Ülkemiz artık zengin olacak!"

Elbette bu yolculuğun hareket noktasındaki bir ismi hatırlamadan geçemeyiz. Bugün 4 sondaj gemimiz var... "Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han." İki de sismik araştırma gemimiz görevde. "Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis." Bu görkemli filonun oluşturulması sürecinde ne dirençle, ne engellerle karşılaştı. Hatta o gün ayak sürüyen bir amiral, 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıktı! Karadeniz'deki gaz keşfinden Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar devasa hizmetler veren bu sivil donanma şimdi ilk denizaşırı görevini ifa ediyor. O ezber bozan hamlelerin arkasındaki beyin olan Berat Albayrak'ın hakkını teslim edelim. Yolun açık olsun Türkiye...

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ESKİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK

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"Enerjide tam bağımsızlık" denilince de akla ilk olarak Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak geliyor.

Albayrak'ın milli enerji vizyonu, Türkiye'ye büyük kazanımlar sağladı.