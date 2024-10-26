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Oruç Reis gemisi Somali'de! 7 aylık keşif görevi başladı! Denizcilik ve enerji tarihinde büyük gurur

Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı enerji hamlesinin ardından Türkiye, peş peşe önemli işbirliklerine imza atmaya devam ediyor. Son olarak Oruç Reis, 20 gün süren yolculuğunu tamamlayarak Somali’ye ulaştı. Gemi, 6 ay boyunca denizde ve karada petrol-doğal gaz arayacak.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Somali’yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Enerjinin tüm alanlarında işbirliğimizi artırmak istiyoruz” dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, denizcilik ve enerji tarihindeki bu önemli gelişmeye dair izlenimlerini paylaştı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 07:24
Oruç Reis gemisi Somali’de! 7 aylık keşif görevi başladı! Denizcilik ve enerji tarihinde büyük gurur

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'Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan "Enerjide tam bağımsızlık" hamlesi bugün meyvelerini veriyor.

Son olarak Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla inşa ettiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, dün Somali'de petrol ve doğal gaz keşfi için sismik çalışmalarına başladı.

Oruç Reis (AA)Oruç Reis (AA)

Somali'de düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tarih yazan projenin önemine değinirken, "Somali'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz kapsamında, ülkelerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak keşifleri yapmayı, ardından mümkün olan en kısa sürede üretime başlamayı ümit ediyoruz" dedi.

ORUÇ REİS YALNIZ DEĞİL
Oruç Reis için dün limanda göreve başlama töreni düzenlendi.

Törene Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra iki ülkeden üst düzey enerji bürokratları katıldı. Bakan Bayraktar, Oruç Reis'in yaklaşık 20 günlük bir yolculuğun ardından icra edeceği off-shore sismik veri toplama faaliyetleri için Mogadişu'ya ulaştığını belirterek, "Elbette Oruç Reis bu kıtalar arası yolculuğunda yalnız değildi. Ona destek gemilerimizle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı fırkateynler de eşlik ederek, güvenli bir şekilde buraya ulaşmasını sağladı. Gemilerimiz bu tarihi görev boyunca Oruç Reis'e eşlik etmeye de devam edecekler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Mogadişu Limanı’ndaki karşılama törenine katıldı. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Mogadişu Limanı’ndaki karşılama törenine katıldı. (AA)

İŞBİRLİĞİ ÜST SEVİYEYE ULAŞTI
Türkiye olarak Somali halkının yanında yer aldıklarını anlatan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Somali'ye 2011'de gerçekleştirdiği ziyaretten itibaren Somali'nin güvenliğini, istikrarını tahkim edecek, Somali halkının refahına, huzuruna katkıda bulunacak projeler için tüm kurumlarımızla samimi bir gayret gösteriyoruz. Bu tören vesilesiyle de Türkiye ve Somali arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için gösterilen ortak çaba ve iradeyi bir üst seviyeye taşımış oluyoruz. Zira Enerji alanındaki ilişkilerimiz işbirliğimizin en önemli parçasıdır. Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüzü ve petrol, doğal gaz başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında iş birliklerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek istediğimizi vurgulamak isterim" diye konuştu.

DÖNÜM NOKTASI
Oruç Reis'in Somali'de gerçekleştireceği söz konusu faaliyetlerin iki ülke ilişkilerinde adeta bir dönüm noktası olacağını kaydeden Bayraktar, 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Somali'de petrol ve doğal gaz alanında faaliyet göstermesi için hükümetler arasında müzakerelerin başladığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Mogadişu Limanı’ndaki karşılama törenine katıldı. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Mogadişu Limanı’ndaki karşılama törenine katıldı. (AA)

KARADA DA ARANACAK
Gelinen noktada bugün her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı kaplayan 3 blok için "Üretim Paylaşım Anlaşmaları" imzalandığını kaydeden Bayraktar, "Bu çerçevede Oruç Reis Gemimiz, bu anlaşma kapsamında yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare 3 boyutlu sismik arama yapacak. Yaklaşık 6 ay sürmesini planladığımız sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz. Somali'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimiz kapsamında, ülkelerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak keşifleri yapmayı, ardından mümkün olan en kısa sürede üretime başlamayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. TPAO ile Somali Petrol İdaresi arasında imzalanan yeni anlaşmanın müjdesini de veren Bayraktar, "Bu anlaşma ile Somali kara alanlarında da petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüteceğiz. Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, sadece Somali'ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır. Elbette Somali'nin gelişmesini, büyümesini istemeyenler bizlere engel olmaya çalışabilirler. Bizim burada olmamızdan rahatsız olanlar olabilir. Ancak Cumhurbaşkanı sizlerin, hükümetinizin ve Somali halkının destekleriyle, önümüze çıkarılabilecek tüm engelleri aşacağımıza inanıyorum" dedi.

PERSONEL GURURLA ÇALIŞIYOR
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, denizcilik ve enerji tarihindeki bu önemli gelişmeye dair izlenimlerini paylaştı.

Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde "Gemide bizi kaptan Yaşar Özkan karşılıyor. 20 yıldır denizlerde, işine aşık bir isim. 3 yıldır Oruç Reis'te çalışıyor ve gururla "TPAO'nun Somali görevi bana nasip oldu" diyor. Somali Proje Yöneticisi Korhan Akın, Irak'tan Venezuela'ya kadar çok geniş coğrafyada çalışmış deneyimli bir uzman. Somali hükümetinin yıllar önce yaptırdığı iki boyutlu sismik araştırma raporlarından hareketle büyük keşif için umutlu konuşuyor. "İnşallah, 2026 yılında Abdülhamid Han sondaj gemisiyle de geleceğim" diyor. Geminin tek kadın çalışanı, Ezgi Emir... Tüm sismik verilerin kalite kontrolü ondan soruluyor." diyerek şahit olduklarını anlattı.

"Öyle heyecan verici bir sahne ki" diyerek yaşadığı büyük gururu paylaşan Müderdisoğlu, köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

Somaliler bu anları "Gerçek Dostluk Şarkısı" ile adeta ölümsüzleştiriyor. "Gerçek dostluk gizlenemez, Türkler Somali tarihinin bir parçasıdır, Gerçek dostluk gizlenemez, Türkler bize destek veren bir millettir, Allah'ım, onların düşmanlarını bertaraf et. ... İşte Türkiye'nin gücü. Büyük bir onur ve heyecanla donanımı bize getirdi. ... Ve şimdi petrol çıkarılacak. Ülkemiz artık zengin olacak!"

Elbette bu yolculuğun hareket noktasındaki bir ismi hatırlamadan geçemeyiz. Bugün 4 sondaj gemimiz var... "Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han." İki de sismik araştırma gemimiz görevde. "Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis." Bu görkemli filonun oluşturulması sürecinde ne dirençle, ne engellerle karşılaştı. Hatta o gün ayak sürüyen bir amiral, 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıktı! Karadeniz'deki gaz keşfinden Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar devasa hizmetler veren bu sivil donanma şimdi ilk denizaşırı görevini ifa ediyor. O ezber bozan hamlelerin arkasındaki beyin olan Berat Albayrak'ın hakkını teslim edelim. Yolun açık olsun Türkiye...

İLK ADIMLARI BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILMIŞTI

ESKİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAKESKİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK DENİLİNCE AKLA GELEN İLK İSİM: BERAT ALBAYRAK

"Enerjide tam bağımsızlık" denilince de akla ilk olarak Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak geliyor.

Albayrak'ın milli enerji vizyonu, Türkiye'ye büyük kazanımlar sağladı.

Türkiye'nin enerji faturasının düşürmenin kendi sondaj filomuzdan geçtiğini söyleyen Albayrak, filonun kurulmasında da öncü oldu.

Enerjide en önemli meydan okumanın 'hidrokarbon aramacılığı' olduğunun altını çizen Albayrak, "Burası Çok Önemli" isimli kitabında konuya ilişkin şu satırları kaleme aldı:

Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir.

En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.

"TÜRK GENÇLERİNİN KÜRESEL DEVLERLE REKABET EDEBİLECEK DONANIMDA OLDUĞUNU İSPATLADIK"

2020 yılında Karadeniz'de ilk keşfimizi yapmamızla birlikte artık açık denizde arama ve üretim gemisi işletebilme ve doğal gaz keşfi yapma başarısı elde etmiş olduk.

Bu başarı hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de hem de başka sahalarda arama faaliyetlerini sürdürme konusundaki azmimizi, kararlılığımızı artırdığı gibi Mavi Vatan'a sahip çıkmak için diplomatik ve hukuki çalışmalara yoğunlaşmamızda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Denizlerde doğal kaynak aramacılığı bir yetkinlik ve devamlılık konusudur. Bizse yaptığımız keşif ile buna yetkin olduğumuzu gösterdik.

Türk gençlerinin, Türk mühendislerinin, en zor çalışma alanı olan denizlerde hidrokarbon aramacılığında dünyaya meydan okuyabilecek, küresel devlerle rekabet edebilecek donanımda olduğunu ispatladık. Devamlılık noktasında ise şundan eminim:

Gerek doğal gazda gerekse petrolde ilerleyen dönemlerde bu alanda daha çok müjdeler vermek nasip olacaktır.

FATİH SONDAJ GEMİSİFATİH SONDAJ GEMİSİ

İşte Türkiye'nin sondaj gemileri:

FATİH SONDAJ GEMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın attığı ilk adımla 2017 yılında Fatih isimli sondaj gemisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.

Fatih, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı.

FATİH SONDAJ GEMİSİFATİH SONDAJ GEMİSİ

Fatih, 20 Temmuz 2020'de Zonguldak açıklarındaki ilk olarak Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500 - 4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih sondaj gemisi, 6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdürüyor. Gemi, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip. Fatih'in 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunuyor.

FATİH SONDAJ GEMİSİFATİH SONDAJ GEMİSİ

İki kulesinin toplam yük kaldırma kapasitesi 1750 ton olan Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebiliyor.

Fatih'le Karadeniz'de yapılan Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi, aynı zamanda 2020'de denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Fatih, 23 Mayıs 2024'te Karadeniz'deki Göktepe-2 kuyusunda başladığı sondaj çalışmalarına devam ediyor.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİYAVUZ SONDAJ GEMİSİ

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ

İkinci büyük adım ise 2018'de katıldı.

Yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip Yavuz Sondaj Gemisi, TPAO'nun envanterine katılan bir diğer sondaj gemisi. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen gemi, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda sondaja devam edebiliyor. Yavuz gemisi çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİYAVUZ SONDAJ GEMİSİ

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarını sürdürüyor.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİKANUNİ SONDAJ GEMİSİ

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya dahil oldu. 2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Mart 2020'de Taşucu Limanı'na ulaşan gemi, bakım, güncelleme ve reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim 2020'de Taşucu'ndan ayrıldı.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİKANUNİ SONDAJ GEMİSİ

19 Ekim 2020'de Haydarpaşa Limanı'na ulaşan Kanuni, 13 Kasım 2020'de Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e doğru yola çıktı. Kanuni, Filyos Limanı'ndaki kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başladı.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİKANUNİ SONDAJ GEMİSİ

Kanuni sondaj gemisi, ilk görevi için 5 Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapan gemi, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi.

Kanuni, Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına devam ediyor.

ABDULHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİABDULHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ

Son büyük hamle ise 2022 yılında. Abdülhamid Han sondaj gemisi 2022 yılında Türkiye'nin filosuna katılan dördüncü gemi oldu.

TPAO tarafından Kasım 2021'de 180 milyon dolara satın alınan gemi, Güney Koreli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering firması tarafından "Cobalt Explorer" adıyla Okpo Tersanesi'nde inşa edildi. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart 2022'de yola çıkan gemi, Mayıs 2022'de Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan geminin kule yüksekliği 104 metre.

ABDULHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİABDULHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Haziran 2022'de geminin adının "Abdülhamid Han" olarak belirlendiğini açıkladı.

Aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kaldı. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun "en güçlüsü" olarak görev yapıyor.

ABDULHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİABDULHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ

Gemi, 9 Ağustos 2022'de limanda düzenlenen uğurlama töreni ile Yörükler-1 Kuyusu'na sondaj için gönderilmiş ve 17 Ağustos 2022'de ilk sondajını gerçekleştirmişti.

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