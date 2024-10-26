CHP’li Cemil Tugay’ın İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle mücadele konusundaki çelişkili İfadeleri tepki çekti!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzimr Körfezi'ndeki kirlilikle mücadeledeki vurdumduymazlığı ve çelişkili ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bakanlığın hazırladığı acil eylem planını görmezden gelen Cemil Tugay, Zahmet olacak ama müdahale etsinler" İfadelerini kullandı.

İzmir Körfezi, son yılların en büyük çevre felaketlerinden birini yaşarken, CHP'li İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın vurdum duymazlığı pes dedirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği gidermek amacıyla hazırladığı 15 maddelik 'Acil Eylem Planı'nı görmezden gelen CHP'li Tugay, Bakanlığın adım atmadığını iddia ederek "Seyir mi edecekler, gerçekten katılacaklar mı göreceğiz. Zahmet olacak ama müdahale etsinler" İfadelerini kullandı.

35 BİLİM İNSANININ HAZIRLADIĞI EYLEM PLANINI YOK SAYDI

Geçtiğimiz haftalarda Çevre Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da imza atarken bugünkü yaptığı açıklama ile Bakanlığın harekete geçmediğini söyleyerek kendini yalanladı.

Daha önce Bakanlığın hazırlağı eylem planı için körfezin temizleneceğine inanmadığını söyleyerek "Her şeyi bizden bekliyorlar" diyen CHP'li Tugay, bugün ise, "Bakanlık ile bir protokol zaten yok. Bakanlık kendi işini yapsın, biz kendi işimizi yapalım istiyoruz. Bilim Kurulu diye hazırlanan raporun altına imza atmamı istediler, o imzayı attım ama şerhlerini de belirttim." açıklamasında bulundu

BELEDİYENİN İŞİNİ BAKANLIĞA YÜKLÜYOR

Kendi yönetimindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken işi bakanlığa ihale eden Tugay'ın çelişkili açıklamaları tepki çekerken, bakanlığın İzmir Körfezi için hazırladığı Acil Eylem Planı'nda CHP'li belediyeye verilecek destek ve İzmir Körfezi'ni kurtarmak için yapılacak eylemler yer almıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Varank, "Çalışmalarımız mavi bir İzmir Körfezi vizyonuyla yürütülecek ve istediğimiz hedefe ulaşana kadar devam edecektir. Bakanlığımız tüm bu süreçte etkin şekilde koordinasyon ve denetim görevini de yürütecektir. İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu süreçte taleplerini de İller Bankası (İLBANK) vasıtasıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız." açıklamasında bulunmuştu.

"15 MADDELİK 'İZMİR KÖRFEZİ ACİL VE KISA VADELİ EYLEM PLANI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 7'si acil 8'i kısa vadede yapılacakları içiren 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların, sorumluluk alanlarına göre atması gereken adımlar tek tek sıralanan raporda şu detaylar yer almıştı:

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni mevzuata ve tekniğe uygun işletecek. Büyükşehir Belediyesi tesisin 4. fazını hizmete alacak. Tesisteki Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri'ni (SAİS) aktif hale getirecek. By-Pass hattını kapatıp taşkın savağına (kapasite fazlası suyun deşarj edileceği alana) dönüştürecek. Taşkın savağını da SAİS ile izleyecek.

TÜM DEŞARJ HATLARINDA DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

2- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İç Körfez'e akan derelerde temizlik yapacak.

3-İzmir Körfezi'nde, tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol altına alınacak. Karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak.

ATIK SU ALTYAPI TESİSLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

4- Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deki ana kuşaklama kanalı ve kollektörler başta olmak üzere tüm atık su hatlarında ve terfilerde temizlik, bakım onarım gibi iyileştirmeleri yapacak.

5-İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği", karbon, azot ve fosfor parametrelerini de içerecek şekilde Bakanlık koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilecek.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN ORTAK PLATFORM

6-Bakanlık, Körfez'deki kirliliğin izlenmesi amacıyla "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi"ni oluşturacak.

7-"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında İzmir Körfezi izleme ağı yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genişletilecek.

Kısa vadede hayata geçirlmesi için başlatılan çalışmalara ilişkin hazırlanan raporda şu maddeler yer aldı:





OKSİJENİ ARTIRACAK YÖNTEMLER BELİRLENECEK

8-İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj yerinin İç Körfez'e en az etkisi olacak şekilde Bilim Kurulu görüşleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık koordinesiyle yeniden değerlendirilecek.

9-İç Körfez'e ulaşan derelerin rüsubat (tortu) ve sediment kontrolünün sağlanması amacıyla seki-eşik, tersip bendi ve bunun gibi sistemlerin değerlendirilerek uygun olanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek.

10-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında erken uyarı sistemlerinin Körfez için kullanılabilirliğini araştıracak.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ HAZIRLIĞI

11- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılması durumunda ortaya çıkarılacak tarama malzemesinin çevresel yönetiminin değerlendirilmesini belirleyecek.

12- Tarım ve Orman Bakanlığı, Körfez'de deniz suyunu filtreleyebilecek deniz canlılarına yönelik yeni düzenlemeler yapacak.

13- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırma ve izleme çalışmalarını başlatacak.

14- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bilim Kurulu, kirlilikle biyolojik mücadelede dereler ve denizin oksijenini artırmak için dünyada kabul görmüş örneklerin uygulanabilirliğini değerlendirecek.

15- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları üniversite ve STK'lar, İzmir Körfezi'nin korunması, su verimliliği, deniz çöpleri vb. konularda farkındalığın artırılması amacıyla sürekli eğitim programları yürütecek.