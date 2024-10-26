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Şırnak'ta güvenlik güçlerine patlayıcı atan 2 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerine patlayıcı madde atan 2 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü araştırma yapıldığı ve kamera kayıtlarının incelendiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 19:51 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 19:51
Şırnak’ta güvenlik güçlerine patlayıcı atan 2 şüpheli yakalandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen patlayıcı madde atma eylemiyle ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta polise patlayıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, olayın 24 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Cudi Mahallesi'ndeki muhtarlık binası önünde gerçekleştiği ve Çevik Kuvvet ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerine yönelik düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yürütüldüğü ve kamera kayıtlarının incelendiği ifade edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandıOlayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış parlayıcı maddeler olduğu anlaşılmış ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, olay sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır."

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi.



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