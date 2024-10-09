İzmir Körfezi’nin temizliği için 15 maddelik ’Acil Eylem Planı’! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

7'si acil, 8'i kısa vadede yapılacakları içiren ' İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların, sorumluluk alanlarına göre atması gereken adımlar tek tek sıralandı. Çözüm önerileri sunuldu. Bakanlık, hazırlık çalışmaları devam eden 'orta ve uzun vadeli eylem planını' da önümüzdeki aylarda açıklayacak.

Buna göre ilk etapta Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevzuata uygun işletilmesi sağlanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yönetmeliği güncellenecek. Atık su arıtma tesislerinde bakım ve iyileştirme yapılacak. Derelerde temizlik başlatılacak. Tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar tespit edilecek, deşarjlar izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak.