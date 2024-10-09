SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

İzmir Körfezi'nin temizliği için 15 maddelik 'Acil Eylem Planı'! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği temizlemek için 15 maddelik bir 'Acil Eylem Planı' hazırladı. Buna göre, ilk etapta Çiğli Atıksu Arıtma ve İZSU'da düzenlemeler yapılacak. İzmir Körfezi'nde, tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol altına alınacak. Karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak. İşte 15 maddede nefes alan bir İzmir Körfezi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:48
İzmir Körfezi’nin temizliği için 15 maddelik ’Acil Eylem Planı’! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle yayılan kötü koku ve balık ölümlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el atmıştı.

İzmir Körfezi’nin temizliği için 15 maddelik ’Acil Eylem Planı’! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

Bakanlık ve oluşturulan Bilim Kurulu, gerekli incelemelerini tamamladı. Körfezi temizlemek için hazırlanan 15 maddelik eylem planı açıklandı.

ORTA VE UZUN VADELİ EYLEM PLANI DA HAZIRLANIYOR

7'si acil, 8'i kısa vadede yapılacakları içiren 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların, sorumluluk alanlarına göre atması gereken adımlar tek tek sıralandı. Çözüm önerileri sunuldu. Bakanlık, hazırlık çalışmaları devam eden 'orta ve uzun vadeli eylem planını' da önümüzdeki aylarda açıklayacak.

İzmir Körfezi’nin temizliği için 15 maddelik ’Acil Eylem Planı’! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

Buna göre ilk etapta Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevzuata uygun işletilmesi sağlanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yönetmeliği güncellenecek. Atık su arıtma tesislerinde bakım ve iyileştirme yapılacak. Derelerde temizlik başlatılacak. Tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar tespit edilecek, deşarjlar izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak.

SON DAKİKA