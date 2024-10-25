İblis Fetullah Gülen’in QR kodlu cenaze töreni!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün başına geçmek isteyenlerin kavgası yüzünden 4 gün boyunca gömülemedi. Birlik görüntüsü verme adına cenaze töreninin dün için ABD'nin yerel saati ile 11:00'de düzenlenmesine karar verildi. Törene, mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması istendi. Örgütün yöneticilerinden bazılarının, güvenlik ve gizlilik endişesi nedeni ile bu kadar büyük bir defin işlemine karşı çıktıkları öğrenildi. Cenazeye QR kod'la girilmesine karar verildi. Kişiye özel tanımlı QR kod'un, örgüt üyelerinin isimlerine tanımlandığı kaydedildi.



Teröristbaşı için New Jersey'de Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Törene FETÖ'cü Enes Kanter de katıldı.

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