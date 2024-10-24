TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!

Arslan'ı arka koltuğa yatıran erkek terörist, direksiyon başına geçerek yola devam etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin ( TUSAŞ ) önüne geldiklerinde, etrafa gelişi güzel ateş açarak içeriye doğru ilerlediler. Diğer terörist ise giriş kapısına bombalı saldırı düzenledi.

Murat Arslan 'ın kardeşleri Mahmut ve Osman Arslan, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri de incelenmeye başlandı.

Şehit taksicinin babası Mahmut Arslan

SIRTINDAN VURDULAR

Sabah'a konuşan şehit taksicinin babası Mahmut Arslan, "Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar haber almayalım diye sonra haber geldi. Yapacak hiç bir şey yok. Kolumuzun biri koptu. Bana akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Buradan binmişler, TAi'de katliamı gerçekleştirmişler şerefsizler. Beş çocuğum vardı iki kız üç oğlan. Bir kolumu kırdılar. Oğlumunda üç tane çocuğu vardı" açıklamasında bulundu.