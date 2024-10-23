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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Bahçeli, CHP, DEM ve Demirtaş

Türkiye'nin en stratejik kurumlarından TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak saldırıya siyasi partilerden tepki yağdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristlerin hesaplarının tutmayacağını ifade ederken, CHP partisini olağanüstü toplantıya çağırdı. DEM Parti ise terör saldırısını kınadı. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:08 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 22:40
TUSAŞ’a terör saldırısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Bahçeli, CHP, DEM ve Demirtaş

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen kanlı terör saldırısını şiddetle kınadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

CHP'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bugünkü terör saldırısının zamanlamasına da dikkatle bakmak gerekiyor ama bizim Türkiye'nin kardeşliğiyle ilgili umudumuzu hiçbir şey köreltmeyecektir." dedi.

Özel, terör saldırısının ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile gerçekleştirdiği, terör saldırısının değerlendirildiği toplantının ardından çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

6 günlük program kapsamında ilk olarak Diyarbakır'a geldiklerini belirten Özel, yarından itibaren de Batman, Mardin ile bu ziyaretleri sürdürüp, son olarak Van'da programları tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Özel, bugün belediyeyi ziyaretleri sırasında Kahramankazan'daki terör saldırısından haberdar olduklarını ifade ederek, Ticaret ve Sanayi Odasında kendilerine tahsis edilen toplantı salonunda buradaki heyetle, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleriyle bir toplantı yaptıklarını, aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerinin de genel sekreterin çağrısıyla toplandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de telefonda görüştüklerini, şehit ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi aldığını belirten Özel, şöyle dedi:

"Rehinelerin herhangi bir zarar görmeden tamamlandığına ilişkin bilgileri de paylaştı. Bu şartlar altında bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil, Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havaalanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz. Bu süre zarfında kent konseyinin kıymetli üyeleriyle de toplantımız bittikten sonra planladığımızdan kısa da olsa görüştük."

Bugün gündemin terör olduğuna işaret eden Özel, kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın terörü lanetlediklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Diyarbakır'da kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile görüştü. Bu arada Özel, Ankara'daki terör saldırısından önceki saatlerde Diyarbakır'daki temasları kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyarette bulundu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük (solda) ile görüştü. Daha sonra CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Diyarbakır'da kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile görüştü. Bu arada Özel, Ankara'daki terör saldırısından önceki saatlerde Diyarbakır'daki temasları kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyarette bulundu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük (solda) ile görüştü. Daha sonra CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (AA)

Özel, şunları söyledi:

"Bütün beklentimiz hem Türkiye'nin gündeminden terörün çıkması hem de Diyarbakır'da da bugün çokça karşılaştığımız gibi, 'Hiçbir şey istemiyorum, eşit yurttaşlık istiyorum, herkes gibi eşit olmak istiyorum.' diyen ve buna isyan eden kimsenin, ne Diyarbakır'da ne Muş'ta ne Van'da ne de büyük şehirlerin kenar mahallelerinde kalmaması. Her Türk'ün, Kürt'ün hangi etnik kökenden hangi mezhepten olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının devlet onun için karar verdiği için değil, sorunun yok senin diye, o gerçekten 'Benim sorunlarım çözüldü ve kendimi eşit hissediyorum.' diyerek bu ülkeyi sahiplenmesini bekliyoruz."

Terör saldırısına değinen Özel, böyle süreçlerde konunun mutlaka tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Bugünkü terör saldırısının zamanlamasına da dikkatle bakmak gerekiyor ama bizim Türkiye'nin kardeşliğiyle ilgili umudumuzu hiçbir şey köreltmeyecektir. Birtakım fırsatçılar, siyasi yankesiciler kelime oyunlarıyla vatandaşımızı kandırmaya çalışıyorlar. Efendim 'Özgür Özel Kürtlere devlet vadetti.' diye. Ben onlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tam sahipleneceğiniz, kendinizi devletin sahibi hissedeceğiniz, Türklerle birlikte bu devletin tam ve eşit yurttaşı olduğunuzu hissedeceğiniz yarınlar için demokrasi ve birlikte çalışma vadediyorum sözünün ilk kelimesinden siyasi yankesicilik yapmaya çalışanlardan bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa Avrupa'nın da dünyanın da demokrasisinin başına dert olmuş aşırı sağ popülizm çıkar. Onların da bütün dünyaya ve ülkelerine ne yaptığı ortada. O yüzden kararlılıkla ve bu tip çarpıtmalardan, yalanlardan, yankesiciliklerden yılmadan doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz."

Ankara'da Merkez Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğunu dile getiren Özel, o toplantıya da katılacaklarını ve konuyu tüm yönleriyle irdeleyeceklerini belirtti. Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Özel, yaralılarla da hekimlerin yakından ilgilendiğini söyledi.

Özel, yaralıların sağlık durumlarının takipçisi olduklarını, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

TUSAŞ’a terör saldırısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Bahçeli, CHP, DEM ve Demirtaş

DEM PARTİ'DEN TERÖR SALDIRISINA KINAMA

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz." açıklamasında bulundu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

BAHÇELİ'YE DESTEK: HERKES HESABINI BUNA GÖRE YAPSIN
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" açıklamasına destek verdi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş (AA)HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş (AA)

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.

Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.

Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz."

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