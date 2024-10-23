TUSAŞ’a terör saldırısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Bahçeli, CHP, DEM ve Demirtaş

Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.

Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

CHP'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bugünkü terör saldırısının zamanlamasına da dikkatle bakmak gerekiyor ama bizim Türkiye'nin kardeşliğiyle ilgili umudumuzu hiçbir şey köreltmeyecektir." dedi.

Özel, terör saldırısının ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile gerçekleştirdiği, terör saldırısının değerlendirildiği toplantının ardından çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

6 günlük program kapsamında ilk olarak Diyarbakır'a geldiklerini belirten Özel, yarından itibaren de Batman, Mardin ile bu ziyaretleri sürdürüp, son olarak Van'da programları tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Özel, bugün belediyeyi ziyaretleri sırasında Kahramankazan'daki terör saldırısından haberdar olduklarını ifade ederek, Ticaret ve Sanayi Odasında kendilerine tahsis edilen toplantı salonunda buradaki heyetle, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleriyle bir toplantı yaptıklarını, aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerinin de genel sekreterin çağrısıyla toplandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de telefonda görüştüklerini, şehit ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi aldığını belirten Özel, şöyle dedi:

"Rehinelerin herhangi bir zarar görmeden tamamlandığına ilişkin bilgileri de paylaştı. Bu şartlar altında bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil, Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havaalanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz. Bu süre zarfında kent konseyinin kıymetli üyeleriyle de toplantımız bittikten sonra planladığımızdan kısa da olsa görüştük."

Bugün gündemin terör olduğuna işaret eden Özel, kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın terörü lanetlediklerini ifade etti.